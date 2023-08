¿Es mala para la salud esa taza extra de café por la mañana? Mira lo que dicen los expertos

A medida que los cafés helados de verano se convierten en cafés con leche de temporada, puede ser fácil tomar una taza extra de café a lo largo del día para tener un subidón de energía, levantar el ánimo o darse un capricho azucarado por la tarde.

Además de un estímulo temporal, las investigaciones siguen demostrando que los efectos del café sobre la salud a largo plazo incluyen un menor riesgo de cáncer, insuficiencia cardiaca, diabetes de tipo 2 e incluso la muerte. Pero hay algunas advertencias: Los estudios también han demostrado que un consumo elevado de café está relacionado con un mayor riesgo de demencia e ictus, así como con un mayor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular entre los bebedores de café con hipertensión.

Entonces, ¿dónde está el límite entre aprovechar los beneficios de una taza de café por la mañana y pasarse de la raya?

NBC News revisó la investigación y habló con cuatro médicos y nutricionistas, que en general coincidieron en que, aunque el café es seguro y saludable, las personas con problemas de salud preexistentes pueden sentir más sus efectos secundarios negativos.

Y aunque hay pruebas "sólidas y consistentes" de que el consumo moderado de café no es perjudicial, eso no significa que se deba consumir café para obtener beneficios para la salud, dijo una miembro de la Sociedad Estadounidense de Nutrición, Tricia Psota, dietista de Nutrition on Demand.

"Nunca recomendaría que las personas que no consumen bebidas con cafeína empiecen a incorporarlas a su día por ningún motivo", dijo Psota.

¿CUÁNTO CAFÉ ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) recomienda limitar el consumo diario de cafeína a 400 miligramos, lo que equivale a unas cuatro o cinco tazas de café de ocho onzas. Según la FDA, es poco probable que la mayoría de las personas sufran efectos secundarios graves de la cafeína -como latidos erráticos del corazón, vómitos, convulsiones, diarrea e incluso la muerte- a menos que consuman 1,200 miligramos, o unas 12 tazas, al día.

Pero incluso el consumo diario de 400 miligramos de cafeína puede tener efectos secundarios indeseables, como nerviosismo, ansiedad y problemas para dormir, explica Psota.

Mientras que algunas personas pueden consumir fácilmente de cuatro a cinco tazas al día, otras pueden tener una menor tolerancia a la cafeína y ser más susceptibles a los efectos secundarios. Psota afirma que su propio cuerpo no tolera más de una o dos tazas de café al día.

"Me he dado cuenta de que los días en los que no he dormido bien la noche anterior y supero ese punto, me siento nerviosa e incómoda", explica. "En mi caso, me mantengo por debajo de la recomendación de la FDA".

Para las mujeres embarazadas o en período de lactancia, Psota recomienda no tomar más de 200 miligramos, o unas dos tazas de café al día, porque la cafeína puede pasar al bebé a través de la leche materna. Las investigaciones han demostrado que el consumo de cafeína durante el embarazo puede reducir el peso al nacer de los recién nacidos, aunque un estudio de 2021 descubrió que las embarazadas que consumían cantidades moderadas de cafeína tenían menos riesgo de padecer diabetes gestacional que las que no consumían cafeína.

Una taza diaria de café también podría ser más riesgosa para las personas con enfermedades cardiovasculares o diabetes si le agregan azúcar o crema, dijo Nikki Cota, dietista de la Clínica Mayo de Arizona. Cota dijo que ha visto bebidas con cafeína elaboradas en cafeterías que contienen hasta 50 gramos de azúcar, que es la cantidad de azúcar añadido que la FDA recomienda para todo el día para las personas que consumen 2,000 calorías al día.

Aunque bebe dos cafés de 12 onzas al día, dijo Cota, normalmente los prepara ella misma para controlar el azúcar añadido.

"Cuidado con ese café con leche de especias de calabaza con el azúcar y las calorías", dijo.

¿CUÁNDO SE DEBE DEJAR DE TOMAR CAFÉ?

Algunas personas pueden sentir más los efectos secundarios negativos del café a medida que envejecen, ya que la capacidad del cuerpo para tolerar ciertas sustancias químicas y alimentos evoluciona con el tiempo, dijo la portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética, Jessica Sylvester, dietista del Florida Nutrition Group.

"Dentro de esas recomendaciones de miligramos o tazas de café, si empiezas a sentirte excesivamente cansado y la cafeína no te está ayudando, entonces tienes que parar", dijo Sylvester. "Si tu corazón empieza a latir increíblemente rápido, tienes que parar. Es diferente para cada persona".

Sylvester dijo que ha adquirido el hábito de empezar las mañanas con un doble trago de café expreso con leche de almendras, pero que con el tiempo se ha vuelto menos propensa a terminar la bebida y a menudo la toma a sorbos por la tarde.

"Antes podía beber más, y ya no puedo", dice. "Me duele la cabeza y no me sienta bien".

El café también puede plantear riesgos para los más jóvenes, especialmente los adolescentes. El Dr. David Buchholz, pediatra del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, dijo que ninguna cantidad de cafeína es saludable para los adolescentes. Pero en los últimos años, dijo, las marcas han comercializado cada vez más bebidas energéticas con cafeína dirigidas a los niños.

En términos de café, Buchholz dijo que ve a los pacientes comienzan a desarrollar el hábito en la adolescencia, cuando tienen más control sobre sus dietas y están manejando cargas de trabajo y horarios más pesados. Buchholz dijo que no recomendaría más de 100 miligramos al día, o alrededor de una taza de 8 onzas de café, para los adolescentes.

"Si un adolescente está tomando una taza de café y está bien con ella, su familia está bien con ella, no está teniendo ningún efecto secundario, probablemente no hay daño", dijo. "Pero cada persona tiene una sensibilidad distinta, así que si esa persona se queja de que no puede dormir por la noche, lo primero que yo haría es evitar la cafeína".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Maia Pandey para nuestra cadena hermana NBCNews.com. Para más de NBC News entra aquí.