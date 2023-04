“Mi hija no la ha abandonado”: asegura abuela de bebé dejada en hospital

Tras una vista de estado provisional de derecho, el Tribunal de Vega Baja determinó este viernes no conceder a Yaniris Reyes la custodia de su nieta, quien fue dejada el pasado martes en el hospital Wilma Vázquez de ese municipio.

La madre de la niña acudió hoy a la misma vista y a su llegada al lugar aseguró a Telenoticias que la situación se trató de un malentendido y que, junto con su pareja -un hombre puertorriqueño- se alistan para recibir a la bebé en Nueva York, donde residen. Aseguró que luchará por su custodia.

Más temprano, Yaniris Reyes defendió a su hija y aseguró que el reporte de un presunto abandono fue mala comunicación.

"Mi hija no ha abandonado la bebé, y la corte determinará eso. Entonces ese es el caso. Mi hija se fue, pero fue mal comunicado. No la ha abandonado. La corte, el Departamento de la Familia y todo el mundo conoce eso", dijo a los medios de comunicación.

La mujer sí obtuvo un estatus de salud de su nieta y también el permiso para verla.

La menor, nombrada como Alicia Lydia Rose Soto permanecerá bajo el cuidado de la institución hospitalaria.

"Si el Departamento estuviera claro de que hubo un abandono, créanme que esta no fuera la vista donde nosotros estuviésemos", añadió su abogada.

Según se indicó, el Departamento de la Familia iniciaría su investigación de entender que se fundamente el presunto abandono de la infante.

El jueves, la secretaria interina del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez, confirmó que los padres de la bebé ya fueron entrevistados. La pareja asegura que dejó a la niña, quien nació a las 35 semanas, bajo el cuidado de su abuela.

"Ya hubo entrevistas con ellos y con abuela también, y con el personal del hospital. Según tenemos entendido, los planteamientos que han hecho [los padres], hay unos factores que yo no puedo decir que no la quieren (a la bebé), igual que yo no puedo decir que una mamá recien parida, que realmente entiende que no puede tener su bebé y lo entrega voluntariamente", añadió.

La abuela materna acudió a la institución y solicitó que le entreguen a la infante.

Rodríguez catalogó el caso como uno "bastante complejo por los tecnisismos que hay en términos de jurisdicciones".

"Hay unos elementos que ya se han identificado con familiares, y tenemos que ser cónsonos con la ley", se limitó a decir en entrevista con WKAQ 580 AM.

Rodríguez sí reveló que una de las razones por la cual la pareja -una fémina residente de Nueva York y un hombre puertorriqueño- salieron de la Isla, es debido a que tienen otro hijo.