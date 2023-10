Escuchaba sonidos extraños: descubren que tenía una araña viviendo en su oído

Comenzó con una sensación extraña en su oído izquierdo: la sensación de movimiento, seguida de chasquidos y crujidos incesantes.

Después de luchar para dormir durante varias noches, una mujer de 64 años de Taiwán visitó una clínica de oído, nariz y garganta. Allí, los médicos descubrieron una pequeña araña moviéndose por su canal auditivo. El insecto había descartado su exoesqueleto, que estaba cerca.

En abril, los médicos utilizaron un tubo para succionar a la araña y el exoesqueleto, según un informe de caso publicado el miércoles en el New England Journal of Medicine.

"No sintió dolor porque la araña era muy pequeña. Sólo mide entre 2 y 3 milímetros", dijo el Dr. Tengchin Wang, coautor del informe y director del departamento de otorrinolaringología del Hospital Municipal de Tainan. (Dos milímetros y medio equivalen aproximadamente a un décimo de pulgada).

Wang dijo que escribió el informe debido a la novedad del caso: había visto antes hormigas, polillas, cucarachas y mosquitos dentro de los oídos de las personas, pero nunca un insecto que cambiara su piel dentro de un canal auditivo.

El especialista instó al público a consultar a un médico si alguna vez experimentan tales síntomas.

Descubrir un insecto dentro del oído de una persona es raro, pero no inaudito, dicen los médicos de Estados Unidos.

La mayoría de los especialistas en oído, nariz y garganta ven "decenas, si no más, de insectos o algún tipo de artrópodo" en los canales auditivos a lo largo de su carrera, según el doctor David Kasle, médico en el centro ENT Sinus and Allergy of South Florida, quien no estuvo involucrado en la nueva investigación.

Sin embargo, la imagen del informe de Wang es "inusual y perturbadora", afirmó Kasle.

Investigaciones anteriores sugieren que los insectos vivos representan al menos el 14% de los objetos extraños que se encuentran en los canales auditivos de las personas. Otros objetos comúnmente identificados incluyen bolas de algodón, pequeñas perlas de collares o pulseras, y soportes para aretes.

En 2020, los médicos encontraron un escarabajo japonés dentro del oído de una niña de 14 años en Pensilvania. Había estado nadando en una piscina y entonces detectó una sensación de hormigueo en el oído derecho.

En 2019, un niño de 9 años en Connecticut informó de zumbidos en su oído derecho, lo que llevó a Kasle y a un colega a descubrir una garrapata alojada en el tímpano del niño.

Si bien a los niños puede resultarles más difícil distinguir un error en el oído de un dolor de oído general, los adultos deberían poder distinguirlo de inmediato.

"Hay una capa delgada y extremadamente sensible de piel que recubre el canal auditivo llamado canal auditivo externo", dijo Kasle. “Debido a su sensibilidad, obviamente sentirás una sensación de hormigueo, una sensación de cosquilleo que es casi insoportable”.

La doctora Stacey Ishman, instructora de otorrinolaringología en la Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin, estimó que ha tratado a unos ocho pacientes con insectos en los oídos a lo largo de sus 23 años de carrera, a menudo personas que realizaban actividades al aire libre como acampar.

"La mayor parte del tiempo el oído está completamente bien", afirmó Ishman, que tampoco participó en el nuevo informe. "Si hay alguna lesión en el canal auditivo, honestamente, es más frecuente que se deba a personas que intentan sacarlo que al propio insecto", agregó.

QUÉ HACER SI TIENES UN INSECTO EN EL OÍDO

Las personas que sospechan que puede haber un insecto dentro de su oído no deben meter el dedo porque el insecto podría picarles, según la Biblioteca Nacional de Medicina. Tampoco deben utilizar pinzas ni clips, ya que dichos instrumentos pueden dañar el tímpano o provocar sangrado o infección. Ishman advirtió además que no se debe colocar un hisopo en el oído, ya que puede alojar al insecto más profundamente.

Una opción segura, según los médicos, es verter aceite vegetal, aceite de oliva o aceite de bebé en el oído para ahogar al insecto o ayudarlo a salir. Los médicos también sugieren inclinar la oreja hacia el suelo y sacudir la cabeza para que el insecto salga por sí solo.

En el nuevo informe, Wang recomendó usar lidocaína o etanol para matar insectos más grandes, evitando así que se muevan y dañen el oído. Sin embargo, ese paso debe evitarse si el tímpano de una persona tiene un agujero, lo que puede ser difícil de determinar para las personas por sí mismas.

Incluso aquellos a quienes se les ha quitado un insecto del oído deben consultar a un médico, dijo Ishman, porque partes del insecto, como una antena, podrían quedar atrás.

"Podemos obtener una vista muy cercana y asegurarnos de que todo se haya eliminado por completo", dijo.