“Somos invisibles”: padres de niños con cáncer exigen abasto de medicamentos

MÉXICO - Decenas de padres de niños con cáncer se manifestaron este miércoles en México para exigir a las autoridades de salud el abastecimiento de medicamentos oncológicos tras un mes y medio de escasez en plena pandemia, y anunciaron una huelga de hambre tras sentirse ignorados.

"Tenemos mes y medio de desabasto de medicamento de ciclofosfamida, citarabina que no llega a Hospital Federico Gómez. Estamos hablando de cerca de 800 niños afectados", señaló Omar Hernández, padre de un niño con cáncer.

Los padres de estos pequeños señalaron que desde 2018 el desabasto se repite aproximadamente cada tres meses, y con la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 el problema se ha agudizado, y en el país al menos 20,000 niños estarían afectados por esta crisis.

"Si la pandemia no los mata, los va a matar el desabasto del medicamento oncológico", insistió Hernández, quien dijo que esta escasez es más aguda en estados como Tabasco, Michoacán, Guerrero, Veracruz donde llevan un año sin medicamento.

"¡Ya basta, estamos cansados!", enfatizó.

El coronavirus vino a ser un calmante para ellos (las autoridades) pero para nosotros no. La quimioterapia no tiene cuarentena Juana Rojas, madre de un niño con cáncer

"Somos invisibles ante el COVID, no nos hacen caso, no nos voltean a ver", clamó desesperada Abigail Iturbide, madre de un niño de 5 años que padece leucemia linfoblástica aguda y desde hace una semana no recibe su tratamiento de quimioterapia en el Hospital de La Raza, en Ciudad de México.

"Hago un llamado para que nos hagan caso, nos volteen a ver porque nuestros hijos se están quedando sin medicamentos", dijo Iturbide.

15 MOMENTOS DE ESCASEZ EN DOS AÑOS

Luis Fernando Reyes Guzmán es papá de Gael, un niño de 4 años con retinoblastoma bilateral, "cáncer en los ojos", explicó.

Hace dos años y tres meses que a su pequeño le diagnosticaron este tipo de cáncer y, desde entonces, calcula que ha vivido un aproximado de 15 desabastos de medicamentos, lo cual ya ha tenido consecuencias irreversibles en su hijo.

"Mi hijo ahorita, a raíz de desabastos pasados le afectó tanto el tumor que le quitaron el ojo, entonces ahorita mi hijo quedó legalmente ciego, ahorita está con otro tipo de tratamiento. Ya no ocupa medicamento porque no le sirve ya", comentó con resignación.

Recordó que hace un año, Gael necesitaba vincristina y ciclofosfamida para continuar con su tratamiento, pero con el desabasto se quedó sin quimioterapia un mes y medio lo que hizo que el tumor creciera más.

Señaló que aunque su hijo ya no requiere el medicamento, su lucha ahora es porque otros padres y niños en México no padezcan lo que él.

Juana Rojas es mamá de Samuel, de 13 años, quien es paciente del Hospital 20 de Noviembre y señaló que el desabasto en el nosocomio tiene unos dos años.

"No hay citarabina, no hay etopósido, no hay daunorrubicina. De hecho llegan medicamentos a cuentagotas", aseguró.

Los padres de familia negaron nuevamente ser parte de algún partido político o ser pagados, como lo han insinuado en varias ocasiones las autoridades de salud.

Y dijeron que, de no recibir una respuesta en la Secretaría de Salud, a cuya sede acudieron tras la protesta, empezarían una huelga de hambre indefinida.

Lamentaron que la pandemia por el coronavirus haya robado los reflectores a esta crisis de desabastecimiento.

"El coronavirus vino a ser un calmante para ellos (las autoridades) pero para nosotros no. La quimioterapia no tiene cuarentena", concluyó Rojas.

La crisis por el desabastecimiento de medicamentos en el sector salud se agudizó en 2019 debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la forma de comprar las medicinas impuestos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2018.