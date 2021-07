Pandemia agrava la obesidad en México: en promedio el aumento es de 16 libras

CIUDAD DE MÉXICO - Volver a casa caminando es parte de la rutina que Luis ha adoptado para regresar al peso que tenía cuando inició la pandemia.

"Sí me afectó, al no hacer nada, estar nada más acostado, viendo TV", dice el joven que antes de que el COVID-19 llegara a México y obligara a sus habitantes a quedarse en sus casas, pesaba alrededor de 240 libras y año después casi alcanza las 300.

"Sí me afectó no salir y estar encerrado, sí me afectó", dice Luis.

Al igual que él, miles de habitantes de México, confirma una especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social, ingresaron a las estadísticas de sobrepeso y obesidad tras 15 meses de permanecer entre la incertidumbre de los semáforos rojos, naranjas y amarillos.

"Los adolescentes del sexo masculino son los que tienen mayormente esta afectación, con un incremento de peso que puede llegar hasta los 6, 8 kilos (13, 17 libras)", dice Célida Duque, directora de prestaciones médicas del IMSS.

Los expertos en el tema comprobaron que durante la Jornada Nacional de Sana Distancia incrementó en el país el consumo de alcohol mas de un 60%, las bebidas y productos azucarados en un 35%, las harinas preparadas, los congelados y aderezos hasta en un 20%.

Estudios han revelado que niños con sobrepeso y con obesidad son más propensos a contraer el coronavirus y desarrollar complicaciones.

Lograr que los mexicanos cambien la inactividad por esto y coman bien será el siguiente reto por que ya de por sí antes de la pandemia este país ocupaba el primer lugar en obesidad infantil y el segundo entre adultos.

La problemática en el país ha llegado al punto de considerarse una epidemia: 7 de cada 10 de personas vive entre las tallas y kilos extras y el coronavirus dice rené no ha sido un buen compañero.

"Porque ibas de la sala a la TV y de la TV a la sala y como no salías de casa, pues nada más caminabas al refrigerador y vámonos", resume René Rodríguez, a quien le afectó la pandemia.

Por ahora entre 30 países, los habitantes de México son los que más han ganado libras en medio de la emergencia sanitaria. Y esto está provocando graves y pesadas consecuencias.