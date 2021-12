Crece extorsión del crimen organizado en México: hasta $15,000 por negocio

CIUDAD DE MÉXICO - Las amenazas y extorsiones del crimen organizado han crecido de manera desproporcionada y de $250 que solían cobrar a cada negocio por el llamado derecho de piso, ahora exigen $15,000.

"Esto ha ido creciendo por parte de una inacción por parte de las autoridades donde no hay detenidos", afirma Rafael López, director ejecutivo de Kroll, consultora que ofrece asesoría a empresarios que son víctimas de ese delito.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Hay un porcentaje de impunidad muy alto, entonces las bandas dicen pida lo que pida me lo van a pagar y, dos, no me va a pasar nada".

El consultor sabe de lo que habla, como confirma María Cabezas, viuda de un comerciante, a quien un grupo del crimen organizado que opera en Ciudad de México le empezó a exigir cantidades inalcanzables para dejarlo trabajar en su puesto de abarrotes.

"Necesito 100,000 pesos (casi $4,900), pero de dónde quieres que te los dé les dijo, ya no tenemos dinero", recuerda Cabezas entre lágrimas de coraje y desesperación.

Como Trinidad, el esposo de Cabezas no pudo cumplir con la exigencia, fue asesinado.

"Estos infames me lo vinieron a matar", dice la viuda.

El exbeisbolista narra cómo pasó sus días en la cárcel tras ser convicto por narcotráfico. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo.

La situación no es única. Un miedo similar se vive en decenas de negocios que son extorsionados diariamente con costos que prácticamente resultan impagables.

"La gente no quiere reportar estos incidentes", dice el consultor López.

Los estados con más reportes de cobro por derecho de piso son Veracruz, Quintana Roo, Estado de México, Ciudad de México y Jalisco, donde miles de negocios han tenido que cerrar.

Una mujer que prefirió no dar su nombre cuenta su experiencia como gerente de un restaurante bar que debido a las amenazas se vio obligado a desaparecer.

"Teníamos mucho miedo de que nos hicieran algo, de que nos secuestraran", relata.

Dos de las víctimas eran policías.

Y ante la poca atención de las autoridades, a comerciantes como Andrés Pérez solo les queda rezar.

"Uno está con el Jesús en la boca; lo primero que hace uno es persignarse porque ojalá y no llegue algún día uno de estos tipos aquí", dice Pérez.

La extorsión y cobro de derecho de piso es un delito rodeado de impunidad, ya que en más del 94% de los casos, nunca se castiga ni resuelve.