Yelp nombra al restaurante con la “mejor pizza al estilo Chicago”, y no está en Illinois

Si bien Chicago puede ser vista como el hogar indiscutible de la pizza de plato hondo, una clasificación reciente de Yelp dice que el mejor lugar en Estados Unidos para encontrar el plato icónico de la Ciudad de los Vientos es en realidad California.

Según Yelp, el ranking se compiló encontrando pizzerías con una gran concentración de reseñas que mencionan "pizza al estilo de Chicago", "pizza al estilo Chicago" y "pizza deep dish", y luego clasificando esos establecimientos en función del volumen total y las calificaciones de las reseñas que mencionan esos términos.

La lista incluyó un total de 25 restaurantes, con 22 ubicados en los EE. UU. y tres ubicados en Canadá, con los restaurantes estadounidenses y canadienses clasificados por separado.

A pesar de que la lista se centró en la "pizza al estilo Chicago", el restaurante mejor clasificado ubicado en Chicago ocupó el puesto número 10, con Michael's Original Pizzeria and Tavern en Uptown recibiendo el visto bueno.

Otros restaurantes en el área de Chicago que figuran en la lista incluyen Georgio's Chicago Pizzeria & Pub en South Barrington (No. 14), Bacino's of Lincoln Park en Chicago (No. 19) y Pequod's Pizzeria of Chicago (No. 20).

En cuanto al restaurante que encabezó la lista, no busque más allá de Heirloom Pizza en Monterey, California, que es el mejor lugar del país para una pizza deep dish al estilo de Chicago, según Yelp.

Los siguientes restaurantes cerraron el top cinco de Yelp:

1.Heirloom Pizza–Monterrey, CA

2. Carmines Pie House- Jacksonville, FL

3. Vero Pizza Company - Queen Creek, AZ

4. Two Cities Pizza Company - Mason, OH

5. Tony's Little Italy Pizza Company - Placentia, CA

La lista completa se puede encontrar aquí.