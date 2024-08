Walmart retira del mercado jugo de manzana Great Value vendido en 25 estados, incluido Illinois

Los niveles potencialmente dañinos de arsénico inorgánico han llevado a Walmart a retirar del mercado jugo de manzana para más de 10,000 cajas de jugo de manzana vendidas en 25 estados, incluido Illinois.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. le dio al retiro una clasificación más urgente el viernes después de hacer su anuncio original el 15 de agosto. La nueva clasificación decía que el producto afectado puede causar temporalmente consecuencias adversas para la salud, pero es poco probable que cause problemas médicos graves o irreversibles.

El retiro se aplica a 9,535 cajas de jugo de manzana de la marca Great Value vendidos en 25 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia. El fabricante Refresco Beverages US Inc., con sede en Florida, retiró voluntariamente los paquetes de seis botellas de jugo contaminadas de 227 gramos (8 onzas) después de descubrir niveles del contaminante químico que excedían los estándares de la industria.

Un portavoz de Refresco no respondió de inmediato a los correos electrónicos en busca de comentarios el domingo.

"La salud y la seguridad de nuestros clientes son siempre la máxima prioridad", dijo la portavoz de Walmart, Molly Blakeman, en un comunicado. "Hemos eliminado este producto de nuestras tiendas afectadas y estamos trabajando con el proveedor para investigar".

Según la FDA, el jugo de manzana fue retirado del mercado en Alabama, Connecticut, Washington D.C., Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Mississippi, Carolina del Norte, New Hampshire, Nueva Jersey y Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Puerto Rico, Rhode Island, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia, Vermont y West Virginia.

Según los Institutos Nacionales de Salud, se encuentran niveles muy bajos de arsénico orgánico e inorgánico en muchos productos alimenticios. Las pruebas son de rutina, ya que niveles ligeramente elevados de cualquiera de las formas pueden causar síntomas como vómitos, dolor abdominal, diarrea, entumecimiento y calambres musculares.

El arsénico inorgánico es más tóxico para los humanos que la forma natural del mineral arsénico, y los efectos sobre la salud derivados de la exposición son más graves, según la FDA. La Agencia de Protección Ambiental ha calificado el arsénico inorgánico como carcinógeno o sustancia que causa cáncer.

Los niveles encontrados en las botellas de jugo de manzana retiradas del mercado son lo suficientemente bajos como para que la FDA no espere que causen consecuencias tan graves para la salud.

La FDA no ha compartido informes de posibles enfermedades asociadas con la retirada del jugo de manzana.