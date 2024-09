Voluntarios de la Cruz Roja y de ComEd en Illinois ayudan a damnificados por Helene

La Cruz Roja Americana comenzó un operativo para ayudar a miles de personas en las zonas afectadas por el huracán Helene ya que muchos perdieron sus hogares, otros no tienen servicio de electricidad, límite de acceso a las carreteras principales, y otros sufrieron daños a sus propiedades.

De acuerdo con la organización, en las últimas 48 horas han abierto:

140 refugios que ha dado servicios a más de 9,400 personas que fueron evacuadas de sus hogares

500 trabajadores voluntarios en el campo, 20 de ellos siendo del área de Chicago que buscan aliviar la carga de comunidades afectadas

“Pueden estar trabajando en refugios, se pueden encontrar distribuyendo comida calientes, también tenemos profesionales en desastre, en servicios médico,s servicios de salud mental, también tenemos profesionales que a lo mejor son pastores, son profesionales en terapia que van a atender a todos aquellos que se vieron desplazados en sus hogares”, explicó Connie Esparza, vocera nacional de la Cruz Roja Americana.

Por su parte, la empresa ComEd informó que al mediodía de este viernes, más de 30 técnicos especialistas en tendido eléctrico partieron hacia Georgia para asistir en el restablecimiento del servicio eléctrico. Se espera que lleguen a la zona el domingo por la mañana donde anticipan jornadas de trabajo extensas.

"Ahorita no sabemos cómo van a ser los días. Lo que sí sabemos es que van a ser demasiado largos. Vamos a estar bien temprano y los días 16 por 8 para poder descansar. Todo realmente depende de lo que vamos a ver ahí. Nosotros vamos a estar ahí para ayudarlos a ellos y tratar de asegurar que la gente no esté en un área crítica y más que todo para poder restaurar a la gente lo más rápido posible", dijo Jessica Jaramillo, una de la voluntarias de ComEd quien se dirigie a Georgia.

Tanto la Cruz Roja Americana como ComEd alertaron al público de no caer en estafas. Recomiendan no responder a textos o correos electrónicos no solicitados y hacer donaciones solo a través de páginas oficiales.