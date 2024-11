Video viral: anciana de Illinois deja su silla de ruedas para bailar con imitador de Michael Jackson

Fue un día de suspenso en el asilo de ancianos Alden Estates de Orland Park, Illinois.

Rico Hampton, el famoso imitador de Chicago y artista que le rinde homenaje a Michael Jackson, hizo una visita sorpresa.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Sin imaginarlo, obtuvo una reacción que ni siquiera el mismísimo Rey del Pop hubiera imaginado.

Rico, aclamado como el rey de todos los imitadores de Michael Jackson durante más de 25 años, pensó que estaba listo para cualquier cosa.

Pero cuando comenzó a cantar "The Way You Make Me Feel", ¡una de las ancianas estaba más que listo para robarse el espectáculo!

De un momento a otro, se levantó de su silla de ruedas y empezó a bailar y a menear sus caderas.

El épico momento quedó captado en video.