Venden boleto ganador de la lotería valorado en $650,000 en un suburbio de Chicago

Un afortunado jugador de lotería de un suburbio de Chicago se está despertando con $650,000 dólares más en su bolsillo.

Según la Lotería de Illinois, un billete de lotería Lucky Day Lotto ganador del premio mayor por valor de $650,000 se vendió durante el fin de semana en el minimercado Berwyn, ubicado dentro de una gasolinera Clark en 1546 Lombard Avenue.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

El dueño de la tienda, Mayurkumar Patel, dijo que no se dio cuenta de que su tienda había vendido el billete ganador hasta que un cliente habitual entró y compartió la noticia.

"No les creí hasta que entré en el sitio web de la Lotería de Illinois y lo comprobé por mí mismo", dijo Patel en un comunicado de prensa. "En cuanto vi que mi tienda figuraba como el lugar donde se había vendido el billete ganador, se me abrieron los ojos, se me cayó la mandíbula y me salió una carcajada".

De acuerdo con los funcionarios de la lotería, el boleto ganador acertó los cinco números del sorteo de Lucky Day Lotto del 5 de octubre por la noche y ganó el gran premio de $650,000. Los números ganadores fueron 4, 19, 29, 30 y 34, dijeron los funcionarios.

Si bien Patel ahora sabe que su tienda vendió el boleto ganador, el ganador aún no se ha presentado.

“Tenemos varios clientes habituales que podrían ser los grandes ganadores”, dijo Patel. “Cada vez que veo a un cliente entrar por la puerta ahora, pienso: ‘Podría ser el afortunado que ganó’”.

El minimercado de Berwyn también recibirá un premio por vender el boleto ganador, dijeron los funcionarios de la lotería, en la cantidad de 1% del premio total, o $6,500.

Hasta ahora en 2024, se han vendido más de $10.2 millones de boletos ganadores de Lucky Day Lotto, informó la Lotería de Illinois.

Según los funcionarios, los ganadores tienen un año a partir de la fecha del sorteo ganador para reclamar su premio. Aquellos que ganen un premio de $250,000 o más pueden optar por permanecer en el anonimato, dijo la Lotería de Illinois.

Lucky Day Lotto es un juego exclusivo de Illinois con dos sorteos diarios a las 12:40 p.m. y a las 9:22 p.m.