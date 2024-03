Vea el curso completo para el Bank of America Shamrock Shuffle 2024

Miles de corredores llenarán las calles de Chicago este fin de semana para el Bank of America Shamrock Shuffle 2024, una tradición de la ciudad que rinde homenaje al entusiasmo de los corredores por el regreso anual de las carreras al aire libre.

La carrera de 8 km y la caminata de 2 millas comienzan y terminan en Grant Park, pero van en direcciones opuestas después de la línea de salida. Los corredores correrán hacia la izquierda hacia Loop y los caminantes se dirigirán hacia Lakefront Trail.

Aquí está el mapa del curso completo de Shamrock Shuffle 2024 con una descripción a continuación.

Los corredores se dirigirán por Columbus Drive y girarán a la izquierda en Grand Avenue. Una vez que lleguen a State Street, los corredores girarán y buscarán la curva en Wacker Drive.

Una vez que los corredores lleguen al cruce en Wacker Drive y Washington Boulevard, girarán a la izquierda en Washington y continuarán hasta llegar a State Street nuevamente. Los corredores continúan por State hasta llegar a Jackson Boulevard y lo siguen hasta llegar a Franklin Street.

Desde Franklin los corredores continuarán hasta Harrison Street y luego hasta Michigan Avenue. Después de correr por Michigan, los corredores girarán hacia Roosevelt Road hasta llegar a Grant Park.

Los caminantes, en su ruta, se dirigirán por Columbus Drive, girarán a la derecha en Randolph Street y seguirán Lakefront Trail de regreso a Grant Park.

Para ver más de cerca las rutas, consulte el mapa del recorrido del Shamrock Shuffle 2024.

Según el sitio web de la carrera, los corredores deben completar "la distancia completa del evento, desde la línea de salida hasta la línea de meta, dentro del tiempo requerido del evento de 1 hora y 15 minutos (1:15:59) para la carrera de 8 km… y 1 hora ( 1:00:59) para la caminata de 2 millas".

Cada carrera contará con un recorrido guiado y voluntarios en el camino en avituallamientos y en espera para atender cualquiera de las necesidades de los participantes.

La carrera de 8 km tendrá dos estaciones de socorro, que ofrecerán Gatorade Endurance Formula, agua, apoyo médico e instalaciones sanitarias. La caminata de 2 millas tendrá una estación de socorro en el recorrido, que ofrecerá agua y servicios sanitarios.

Para obtener más información sobre los recorridos y qué esperar el día de la carrera, consulte aquí.

El Bank of America Shamrock Shuffle 2024 comenzará a las 8:25 a.m. el 24 de marzo. Para ver la carrera en vivo, vaya al canal de transmisión de NBC Chicago News, nbcchicago.com o telemundochicago.com entre las 8 a.m. y las 11 a.m.89