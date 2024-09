Último eclipse solar del año: cuándo y dónde podrá verse

La temporada de eclipses 2024 llegará a su fin la próxima semana cuando ocurra el último de estos fenómenos por este año.

El último de ellos será el eclipse anular solar, que ocurrirá el próximo miércoles 2 de octubre. En algunas partes del planeta se verá como un eclipse solar parcial.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

“El 2 de octubre de 2024, la Luna pasará por delante del Sol y su sombra se extenderá sobre partes de la Tierra. Se podrá ver un eclipse solar anular en algunas partes de Suramérica y un eclipse parcial en algunas partes de Suramérica, la Antártida, América del Norte, el océano Atlántico y el océano Pacífico, incluido Hawái”, informó la página de la NASA.

Este eclipse solar parcial no será visible en el área de Chicago, sólo el área de Hawái estaría en la trayectoria. Se espera que inicie a las 6:10 am hora local y va a terminar a las 7:57 am, según la página Time & Date.

La NASA explica que "un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero en el momento en que esta se encuentra en su punto más alejado de la Tierra o cerca de este punto".

Mientras que un eclipse solar parcial "la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero el Sol, la Luna y la Tierra no están perfectamente alineados. Solo una parte del Sol se verá cubierta, lo que le dará una forma de media luna", de acuerdo con la NASA.

Este sería el cierre de los eclipses este año. En abril ocurrió un eclipse solar total que se vio en varias partes de EEUU, entre ellas área de Illinois e Indiana.

Para recordar el paso del eclipse solar total ocurrido en abril pasado puede ir al siguiente enlace.