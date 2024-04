Uber actualiza funciones de seguridad de viajes, dijo la compañía de viajes compartidos

Uber, la compañía de transporte compartido, ha lanzado una lista de nuevas funciones de seguridad a partir de este miércoles.

Los cambios ocurren como respuesta a una nueva encuesta que incluye nuevas funciones de seguridad como grabación de audio, verificación de pin, revisión de viaje y compartir detalles de su viaje.

Según pasajeros, algunas de estas medidas ya estaban en función pero ellas también ponen de su parte para protegerse. “Lo uso todos los días para mi trabajo. Cómo me protejo, bueno, comparto mi ubicación, numero de placa del uber con el que voy y toda la información. Me siento detrás del chofer para que no le dé chance de agarrarme”, dijo Marilu Gámez, pasajera.

A través de un comunicado Uber dijo en parte: "Sin importar el viaje, queremos que los pasajeros tengan tranquilidad al usar la aplicación Uber”, dijo Emilie Boman, directora de seguridad.