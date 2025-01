Tras muertes de dos menores en Chicago por influenza ¿cómo proteger nuestra salud?

En las últimas semanas dos menores de edad han muerto en Chicago víctimas de la influenza, lo que ha generado preocupación en la comunidad, ¿pero cómo podemos proteger a nuestra familia? Expertos en el área de la salud explican.

La doctora Geraldine Luna explica cual de los virus afectó a los niños que murieron.

“Es la influenza común que se reporta cada año como parte de los virus de la temporada, lamentablemente aquí en Chicago. La excepción. Estamos viendo por ciento de los casos de la influenza y de la H1N1 es la variante más común de la gripe en este momento”, dijo la doctora Luna del departamento de salud de Chicago.

El doctor Alfredo Mena Lora, especialista en enfermedades infeccionas, ofrece las siguientes recomendaciones para protegerse en este período.

“Actualmente la positividad es del 20% en Chicago lo que es realmente alto. Lo principal es vacunarnos y por último la higiene”, dijo Mena Lora.

Para mujeres embarazadas, bebés menores de 6 meses o personas con estados de salud más vulnerables les recomienda otras acciones.

“También hay que entender que hay terapias que se pueden recomendar si usted tiene síntoma de la gripe puede hacerse las pruebas para la influenza, para el Covid y hay pastillas que se pueden tomar si usted tiene el virus de la influenza, que si se toman temprano, puede prevenir la progresión y la severidad”, agregó el médico.

Para María Lasso, madre de familia es importante mantenerse resguardado.

“Yo casi no salía de casa cuando tenía mis niños pequeños, trataba de estar lo más tiempo posible dentro de casa no sacarlos mucho, así los protegía y cuándo tenían gripe o algo así, los llevaba al doctor para que los chequeara antes de que se me pusieran peor”, dijo.

Según el Departamento de Salud, hasta el 28 de diciembre sólo el 23% de los resientes de Chicago estaban vacunados y el índice de vacunación entre latinos era del 19.5%.

Cabe mencionar que el departamento de Salud Pública de Chicago cuenta con un programa de vacunación totalmente gratis.