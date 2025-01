Toma de posesión de Trump: Hora, lugar, artistas, invitados y más de la ceremonia

En unas cuantas horas Donald Trump se juramentará como el presidente número 47 de Estados Unidos y regresará a la Casa Blanca para su segundo mandato. Junto a él, también prestará juramento el nuevo vicepresidente JD Vance.

La toma de posesión de Trump y Vance ha generado expectativas no sólo por los eventos, invitados y protestas que se esperan en algunas partes del país, sino también por los posibles operativos de ICE en zonas de Chicago al día siguiente que asuma el gobierno.

Estos son algunos detalles de la ceremonia de toma de posesión de Trump:

¿Cuándo es la toma de posesión de Donald Trump de la presidencia?

La ceremonia será este lunes 20 de enero, cuando de manera coincidencial se celebra el feriado por el Día de Martin Luther King Jr.

¿A qué hora comienza la toma de posesión de Trump el lunes?

Se espera que la ceremonia de juramentación comience a las 11 a.m. CT o las 12 p.m. ET.

Según el Departamento de Turismo de Washington, el horario habitual de apertura de las puertas de control de seguridad es a las 5 a.m. CT, seguido de música y discursos de apertura.

La cobertura especial en vivo de los eventos del día comenzará a partir de las 8 a.m. CT.

¿Pronóstico del tiempo el día de la juramentación de Trump?

Se espera que el tiempo en Washington DC el lunes 20 de enero esté soleado, con temperaturas máximas de 25 grados durante el día, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología.

La ceremonia de juramentación fue movida a un espacio cerrado, debido a las condiciones climáticas, anunció Trump a finales de esta semana en sus cuentas de redes socales.

¿Dónde es la toma de posesión de Trump?

La ceremonia de investidura de Trump se trasladará al interior de la rotonda del Capitolio debido a un pronóstico meteorológico gélido para el lunes en la capital del país, anunció Trump en las redes sociales el viernes.

"He ordenado que el discurso inaugural, además de las oraciones y otros discursos, se pronuncie en la Rotonda del Capitolio de los Estados Unidos, como lo utilizó Ronald Reagan en 1985, también debido al clima muy frío", escribió Trump en su plataforma de redes sociales, Truth Social. "Los diversos dignatarios e invitados serán llevados al Capitolio. ¡Será una experiencia muy hermosa para todos, y especialmente para la gran audiencia televisiva!".

La última vez que la ceremonia se celebró en el interior fue la segunda investidura de Ronald Reagan, cuando solo había siete grados; el desfile también se canceló ese año. La primera investidura del expresidente Barack Obama en 2009 fue la única otra temperatura bajo cero en el día de la investidura. Además de la ceremonia de juramentación, el desfile presidencial también se realizará en un espacio cerrado, dijo Trump, y se trasladará al Capital One Arena. El presidente electo dijo que se uniría a los presentes en el estadio después de la ceremonia de juramentación.

"Hay una ráfaga de viento ártico que barre el país. No quiero ver a gente lastimada o herida de ningún modo", añadió. "Son condiciones peligrosas para las decenas de miles de agentes de la ley, personal de primeros auxilios, perros policía e incluso caballos, y cientos de miles de seguidores que estarán fuera durante muchas horas el día 20 (en cualquier caso, si deciden venir, ¡vístanse bien de abrigo!)".

Programa completo de eventos

El Comité Inaugural Trump Vance anunció el lunes el siguiente programa de eventos inaugurales:

Domingo, 19 de enero de 2025

Ceremonia en el Cementerio Nacional de Arlington

Ceremonia de colocación de coronas de flores en la Tumba del Soldado Desconocido

Ceremonia de colocación de coronas de flores en la Tumba del Soldado Desconocido Mitin de la Victoria Make America Great Again

Discurso del Presidente Donald J. Trump

Discurso del Presidente Donald J. Trump Cena a la luz de las velas

Discurso del Presidente Donald J. Trump

Lunes, 20 de enero de 2025

Servicio en la Iglesia de San Juan

Té en la Casa Blanca

Ceremonia de Juramento

Rotonda del Capitolio de los EE. UU.

Rotonda del Capitolio de los EE. UU. Despedida del expresidente y vicepresidente

Ceremonia de salida del Capitolio de los EE. UU.

Ceremonia de la Sala de Firmas del Presidente

Almuerzo del Congreso del JCCIC

Revisión de las tropas por parte del presidente

Desfile presidencial

Capitol One Arena

Capitol One Arena Ceremonia de firma en la Oficina Oval en la Casa Blanca

Baile del Comandante en Jefe

Discurso del presidente Donald J. Trump

Liberty Inaugural Ball

Discurso del presidente Donald J. Trump

Discurso del presidente Donald J. Trump Starlight Ball

Discurso del presidente Donald J. Trump

Martes, 21 de enero de 2025

Servicio nacional de oración

Quién asistirán a la ceremonia y quién estará ausente

Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg se encuentran entre las caras prominentes que asistirán a las festividades, según un funcionario involucrado en la planificación del evento. El trío tendrá un lugar destacado en la ceremonia, sentados juntos en la plataforma con otros invitados notables, incluidos los nominados al gabinete de Trump y los funcionarios electos.

Se espera que el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, también asista y se sentará junto a los tres líderes tecnológicos antes mencionados, dijeron varias fuentes a NBC News.

Los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush también estarán presentes. Laura Bush y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton se unirán a sus esposos para la ceremonia de juramentación del 20 de enero en el Capitolio, dijeron los representantes.

Sin embargo, una ausencia notable en la ceremonia de inauguración será la de la ex Primera Dama Michelle Obama.

"Se confirmó que el expresidente Barack Obama asistirá a la 60ª Ceremonia Inaugural. La exprimera dama Michelle Obama no asistirá a la próxima inauguración", dijo un comunicado de la Oficina de Barack y Michelle Obama.

No se dio ninguna explicación de por qué Michelle Obama se saltaba la inauguración de Trump.

La exprimera dama tampoco asistió al funeral de estado de la semana pasada en Washington por el presidente Jimmy Carter. CNN informó antes del funeral que tenía un conflicto de agenda y permaneció en Hawái, donde había estado en unas "vacaciones prolongadas".

La expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, quien discutió regularmente con Trump durante su primer mandato, no estará presente, confirmó su portavoz a varios medios. Pelosi, que se está recuperando de una cirugía de cadera, se encuentra entre varios demócratas de la Cámara de Representantes que planean no asistir.

A tan solo 4 días de la inauguración presidencial en la capital del país, organizaciones locales se preparan, algunos para protestar y otros para celebrar.

¿Quiénes actuarán en la ceremonia de toma de posesión de Trump?

La estrella de la música country Carrie Underwood, que lanzó su carrera en “American Idol”, interpretará “America the Beautiful” poco antes de que Trump preste juramento en el Capitolio de Estados Unidos el 20 de enero, según una copia del programa inaugural proporcionada a The Associated Press a principios de esta semana.

The Village People, el grupo disco estadounidense de los años 70 que se hizo famoso a fines de los 70 por sus éxitos dance-pop y sus coloridos personajes en el escenario, actuará en dos eventos inaugurales. Su éxito más conocido, “Y.M.C.A.”, es ampliamente considerado un himno gay y se convirtió en un elemento básico de los mítines de Trump en las últimas elecciones, junto con su éxito “Macho Man”.

La lista completa de artistas, que se publicó oficialmente el miércoles, incluye nombres como Kid Rock, Billy Ray Cyrus, Rascal Flatts, Gavin DeGraw y más.

Aquí está la lista completa de artistas y los eventos en los que estarán:

La ceremonia de juramentación:

La superestrella de la música country y ganadora de ocho premios Grammy Carrie Underwood - “America the Beautiful”

El tenor estadounidense Christopher Macchio - Himno nacional

El cantautor ganador del premio Grammy Lee Greenwood

El rally de la victoria Make America Great Again

El cantautor multiplatino y ganador de premios Kid Rock

La legendaria banda de disco estadounidense The Village People

El cantautor ganador del premio Grammy Billy Ray Cyrus

El cantautor ganador del premio Grammy Lee Greenwood

El coro de alabanza de la Universidad Liberty

El baile de la libertad

El cantautor multiplatino y ganador de premios Jason Aldean

La legendaria banda de disco estadounidense The Village People

Invitado musical sorpresa

El baile del comandante en jefe

La galardonada banda de música country Rascal Flatts

El cantautor de música country ganador de premios Parker McCollum

El baile de las estrellas

El cantautor estadounidense Gavin DeGraw

¿Cómo puedes ver la ceremonia de posesión en vivo?

Julio Vaqueiro y Arantxa Loizaga liderarán la cobertura de Noticias Telemundo en vivo desde la capital del país, a partir de las 8 a.m., hora del centro, por televisión y a través de nuestras plataformas digitales.

Además, tendremos cobertura durante el día a través de nuestras plataformas digitales sobre los eventos del día con un especial de noticias “El Regreso de Trump” que se emitirá a las 9 p.m. CT.

¿Cuándo asumirá Trump el cargo en 2025?

Según las disposiciones de la 20.ª Enmienda, los mandatos del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris finalizarán oficialmente a las 11 a. m., hora del centro, del 20 de enero, lo que significa que Trump y el vicepresidente electo J.D. Vance asumirán oficialmente el cargo en ese momento, independientemente de si han prestado o no sus juramentos.