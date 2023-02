“Te mataré”: video capta momento en que una policía balea a muerte a sospechoso

CHICAGO - Una policía de Chicago fuera de servicio gritó "te mataré" antes de dispararle mortalmente a un hombre que agarró su arma durante un enfrentamiento el mes pasado en el lado sur de Washington Heights según un video publicado el jueves.

“¿No acabo de decir que te mataría?”, dice la oficial después del tercer y último disparo. "¿No acabo de decir que te mataría?"

Las imágenes de vigilancia privada, publicadas por la Oficina Civil de Responsabilidad Policial, inicialmente muestran a Leevon Smith discutiendo con un grupo de personas en la cuadra 1300 de West 90th Street justo antes de la 1 p.m. el 18 de enero.

La oficial fuera de servicio finalmente sale de un edificio de apartamentos, trata de disipar el conflicto e insta a los involucrados a "calmarse". Las otras personas se van, pero Smith se queda y habla con la oficial por poco más de un minuto.

PASO A PASO: LO QUE SE DIJERON, SEGÚN EL VIDEO

Cuando ella se da vuelta para regresar al edificio de apartamentos, el video parece mostrar a Smith alcanzando la pistola de la oficial, lo que desencadenó una lucha.

“Te mato”, grita la oficial antes de disparar dos tiros.

"Me diste, me diste”, dice Smith.

“Te dije, tonto, que te mataría”, dice la oficial mientras dispara un tercer tiro.

“Bebé, lo siento”, responde Smith. "Lo lamento... no quiero morir".

Luego, la oficial le grita a alguien que llame a la policía mientras continúa gritándole a Smith. En ningún momento se ve a la oficial ofreciendo auxilio al herido.

“Te dije, tonto, que te mataría”, grita la oficial. “Intentaste robar mi maldita arma. Él me importa una mie... Solo trató de robarme”.

Antes de que llegara la ambulancia, se ve a la oficial entrando al edificio y luego saliendo mientras habla por teléfono. Cuando llega un equipo de emergencia, uno de ellos le pregunta: "¿dónde le diste?"

“No lo sé”, respondió ella.

QUÉ DICE EL INFORME DE ARRESTO

Un informe de arresto muestra que la policía les dijo a los oficiales que respondieron que el tiroteo ocurrió después de que ella presenciara “una discusión verbal”. Dijo que Smith la agarró por detrás y tomó su arma “en un intento de desarmarla”.

Ella y Smith finalmente cayeron al suelo mientras luchaban por el arma, según el informe. Luego, la oficial abrió fuego e impactó a Smith en el abdomen y la mano izquierda. Smith fue detenido y llevado al Centro Médico Christ en Oak Lawn, donde fue declarado muerto el 20 de enero.

Un informe de respuesta táctica establece que Smith planteó una "amenaza inminente de agresión" sin un arma y atacó físicamente a la oficial. También afirma que fue emboscada sin previo aviso y disparó un total de tres tiros.

La oficial fue tratada por una laceración cerca de su ojo derecho en el Hospital Little Company of Mary en Evergreen Park, según el informe del arresto.

Los registros muestran que se unió a la fuerza policial en junio pasado. The Sun-Times no la nombra porque no ha sido acusada formalmente de irregularidades.

LO QUE REVELAN OTRAS LLAMADAS AL 911

Una llamada al 911 publicada por COPA parece capturar la interacción inicial entre Smith y el grupo de personas antes del tiroteo. “Solo devuélveme mi bolso, hermano”, se escucha decir a alguien durante una discusión capturada en la llamada.

En otra llamada, otra persona le dice a un operador que una persona estaba detenida por la policía después de que intentó robarle a una mujer. El tiroteo luego fue reportado en llamadas separadas al 911, una de las cuales hace referencia a una pelea anterior en el área.

“Hay una señora afuera con un arma y le disparó a alguien.... Ella se va adentro con el arma”, dijo una persona que llamó.

La oficial finalmente llama al 911 e informa que le disparó a Smith cuando intentaba robarla. “Estoy tratando de llamar a mis jefes, pero nadie responde por mí”, dijo.

“A la mie..., no puedo creer que esto me acaba de pasar”, dijo antes de decirle a los oficiales que respondieron que ella era policía y que Smith había tratado de robar su “arma fuera de servicio”.

FAMILIA DE SMITH PRESENTA DEMANDA

Un día antes de que Smith muriera, los fiscales del condado Cook aprobaron cargos por delitos graves en su contra, según muestra el informe del arresto. Enfrentó cargos de intento de robo y agresión agravada, pero los cargos no aparecen en los registros de la corte del condado.

El patrimonio de Smith presentó una demanda contra la ciudad y la oficial el 3 de febrero, presionando por una sentencia de $10 millones.

La oficial, cuyo nombre no figura en la demanda, supuestamente usó “fuerza física excesiva y violenta” y “sabía o debería haber sabido que tal fuerza no era necesaria a la luz de las circunstancias”, según la denuncia.

La demanda afirma que el “patrimonio de Smith se vio disminuido en virtud de los gastos médicos y funerarios en los que se incurrió”, y agrega que su familia “sufrió lesiones como resultado de su muerte, incluidas, entre otras, la pérdida de compañía y sociedad, dolor, tristeza y angustia mental”.