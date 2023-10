Solicitudes abiertas para el sorteo del Maratón de Chicago de Bank of America de 2024

Después de que se batieron récords en el Maratón de Chicago de Bank of America más grande de la historia y se alcanzó el número un millón de finalistas, los corredores ya están compitiendo para asegurar un lugar en la carrera del próximo año, programada para el domingo 13 de octubre de 2024.

Las solicitudes para el Maratón de Chicago del Bank of America 2024 se abrieron oficialmente el martes. Las solicitudes cierran cuatro semanas después a las 2 p.m. CT el jueves 16 de noviembre. La tarifa de entrada para residentes de EE. UU. es de $240; la tarifa de entrada para residentes no estadounidenses es de $250.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

La inscripción para Chicago 13.1 y Shamrock Shuffle también se lanzó el martes con precios con descuento especial. Juntos, el Maratón de Chicago, Chicago 13.1 y Shamrock Shuffle conforman la Serie de Distancia de Chicago de Bank of America. Aquellos que corran la serie completa recibirán una medalla exclusiva y una entrada garantizada al Maratón de Chicago de 2025.

"La Serie de Distancia es una celebración de la comunidad de corredores local y global que se une en las calles de Chicago durante todo el año", dijo Carey Pinkowski, directora ejecutiva de carreras del Maratón de Chicago de Bank of America, Chicago 13.1 y Shamrock Shuffle, en un comunicado. "Esperamos que los logros de estos participantes inspiren a una nueva generación de corredores a unirse a este increíble viaje el próximo año".

Para postularse para el Maratón de Chicago de Bank of America 2024, los posibles corredores deben determinar si califican para una entrada garantizada o no garantizada. Aquellos que no califiquen para la entrada garantizada pueden participar en la lotería.

Cómo calificar para la entrada garantizada al Maratón de Chicago

Según los organizadores del maratón, las personas pueden calificar para participar en el Maratón de Chicago de Bank of America de 2024 a través de varias oportunidades de ingreso garantizadas:

Los clasificados por tiempo que hayan cumplido con los estándares de calificación clasificados por edad del evento o califiquen para el Programa de Desarrollo Americano del evento.

Finalistas heredados que han completado el Maratón de Chicago cinco o más veces en los últimos 10 años.

Participantes registrados que cancelaron su inscripción de 2023.

Participantes de organizaciones benéficas que recaudan fondos para una organización benéfica oficial como parte del programa benéfico del maratón de Chicago de Bank of America.

Corredores internacionales (fuera de EE. UU.) que participan en el Programa de Grupos de Gira Internacional.

Corredores que completaron la Serie de Distancia de Chicago de Bank of America de 2023 al terminar el Shamrock Shuffle de 2023, el Chicago 13.1 y el Maratón de Chicago.

Sorteo de entrada no garantizado al Maratón de Chicago

Según los organizadores del maratón, "Aquellos que no califican para una entrada garantizada pueden postularse para el sorteo de entrada no garantizada. El evento seleccionará nombres del grupo completo de solicitantes de entrada no garantizada y notificará a los solicitantes sobre su estado de selección el jueves 7 de diciembre."

El Maratón de Chicago de Bank of America tiene tiempos de clasificación ordenados por edad e identidad de género. Los corredores que puedan demostrar con documentación que demuestre que han completado un maratón en un recorrido certificado en la ventana de clasificación desde el 1 de enero de 2022 o después, son elegibles para la entrada garantizada. El Programa de Desarrollo Americano también tiene su propio conjunto de tiempos de clasificación que los corredores pueden utilizar para garantizar un lugar.

Los corredores que hayan terminado el Maratón de Chicago de Bank of America cinco o más veces en los últimos 10 años también son elegibles para una entrada garantizada como finalistas heredados.

Si está interesado en correr en nombre de una organización benéfica que figura en el programa benéfico oficial del Maratón de Chicago de Bank of America, debe coordinarlo con ellos. Las entradas al programa benéfico son limitadas y están disponibles por orden de llegada. Cada organización benéfica tiene sus propios requisitos, pero todos los participantes deben recaudar al menos $1.250 si se solicita la entrada durante el período de solicitud y $1.750 si se solicita la entrada después del período de solicitud hasta el 12 de septiembre de 2024.

Las otras formas en que los corredores pueden obtener una entrada garantizada es registrándose en un grupo turístico internacional, si cancelaron oficialmente la entrada al maratón de 2023 o si han completado los tres eventos de la Serie de Distancia de Chicago de Bank of America 2023 (Shamrock Shuffle, Chicago 13.1 y Chicago Marathon) en persona.

Los participantes esperanzados que no sean elegibles para la entrada garantizada pueden solicitar la solicitud de sorteo de entrada. Este es un grupo de solicitudes de entrada no garantizadas donde los nombres se sortearán en una lotería una vez finalizado el plazo de solicitud. Los organizadores notificarán a los solicitantes seleccionados no garantizados sobre sus lugares el 7 de diciembre.