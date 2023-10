Sobrevivientes de violencia doméstica hablan de sus trágicas experiencias y sobre cómo pedir ayuda

En octubre se crea conciencia sobre la violencia doméstica, por lo que este sábado varias personas, vestidas de morado, se reunieron en la estación de policía del distrito 25 para compartir con sobrevivientes y aprender sobre diferentes recursos disponibles de apoyo.

Una sobreviviente de violencia doméstica explica por qué a algunas víctimas se les dificulta pedir ayuda.

“Quizás por miedo de que piensen que no se va a poder solo porque somos mujeres y pues por eso creo que no se atreven hacer las cosas”, dijo la mujer que prefirió no ser identificada.

Este sábado el distrito 25 del departamento de policía de Chicago y el subcomité de violencia doméstica organizaron una caminata y evento para crear conciencia sobre la violencia doméstica sin importar el género.

“La importancia de este evento es para ayudar a todas las víctimas de violencia doméstica. Tenemos bastantes recursos disponibles para todas las mujeres y hombres, porque a veces hombres son partes de las víctimas”, dijo Luis Gonzáles, sargento del departamento de Policía de Chicago.

La Red Nacional para Acabar con la Violencia Doméstica define la violencia doméstica como un patrón de abuso físico, sexual, emocional, económico o psicológico cometido por una pareja con la intención de ejercer poder y control sobre la víctima.

De acuerdo con estadísticas del estado de Illinois, el 43 % de las víctimas de violencia doméstica buscan servicios de consejería.

“Hay algunas personas que hacen terapia. Tenemos ayuda para viviendas si tienen que salir de su casa y también tenemos recursos legales”, dijoEva Dina delgado, representante estatal de Illinois.

Una de las organizaciones que estuvo presente fue la organización “Mujeres Latinas en Acción" que ofrece programas que ayudan con intervención de crisis, consejería individual, y terapia para adultos pero más allá de los recursos buscan romper con el estigma que a veces rodea a las víctimas.

“Si reducimos el estigma de violencia doméstica o asalto sexual vamos a poder ayudar a la gente y cambiar ese estigma que está en la comunidad de no hablar de eso que le echemos la culpa a la víctima”, comentó Genesis Vásquez, coordinadora de entrenamiento de agresión sexual.

Si usted o alguien que conoce necesita ayuda con algún caso de violencia doméstica puede llamar a la Línea directa del estado marcando el 1.877.863.6338