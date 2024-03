Sin Xherdan Shaqiri, el Fire busca sumar una victoria contra New England

El Fire viene de una espectacular primera victoria el fin de semana pasado, remontando para vencer al CF Montreal por 4-3.

A pesar de ser el parón internacional, la temporada de la MLS continúa ya que el Chicago Fire viaja a New England para enfrentarse al Revolution en el Gillette Stadium.

Chicago buscará conseguir su segunda victoria consecutiva. Para ello, tendrán que hacerlo sin su capitán Xherdan Shaqiri, convocado por Suiza. Si bien algunos pueden preguntarse si su ausencia puede ser realmente algo bueno, Frank Klopas no está demasiado preocupado por las actuaciones de Shaqiri en lo que va de la temporada.

“Creo que siempre puede ser mejor, como todos los demás. Siempre puede ser mejor”, dijo Klopas. “Creo que hay momentos en los que está en buenos lugares en el último tercio y creo que se puede ver su habilidad, creo que incluso en el partido contra Columbus, su capacidad para dar ese pase final que puede.

“Pero esperamos mucho más de él y del resto de los muchachos. Nuestras expectativas son altas. Ellos lo saben. Así que es un poco temprano en la temporada. Es difícil. Podemos hablar después de 10 partidos”.

Shaqiri no será el único jugador que faltará para el Fire, ya que el portero titular Chris Brady también se perderá el partido ya que está fuera con el equipo olímpico de Estados Unidos. Spencer Richey obtendrá el visto bueno contra New England.

"Spencer [Richey] es un tipo experimentado y, ya sabes, siempre tiene que estar listo porque nunca se sabe", dijo Klopas. "Pero es un jugador experimentado y tengo confianza en que podrá intervenir y hacer un buen trabajo".

El Fire ha encajado nueve goles en cuatro partidos. Un promedio de más de dos goles por partido complica las cosas independientemente de quién esté en la portería. Mejorar defensivamente es algo que el Fire necesitará hacer no sólo si quiere vencer a New England, sino también si quiere tener una temporada exitosa.

También han marcado ocho goles en cuatro partidos, lo que significa que el equipo está creando oportunidades y aprovechando. Pero necesitan reducir los goles en contra.

Contra New England, el Fire se enfrentará a un equipo estancado en el último lugar, habiendo marcado solo tres goles y concedido 10. El Revolution aún no ha ganado un partido y aún no ha sumado un solo punto.

Incluso sin Chris Brady, el Fire debería ser lo suficientemente sólido a la defensiva como para no permitirle al Revolution demasiadas oportunidades de anotar. Al mismo tiempo, debería ser una oportunidad para que Hugo Cuypers aumente su cuenta de goles. Marcó su primero en la victoria sobre Montreal.

El Fire necesita aprovechar un equipo de New England en apuros y continuar su ascenso en la clasificación de la liga. Sin embargo, el partido puede no ser tan sencillo como parece sobre el papel, ya que la temporada pasada se enfrentaron dos veces y empataron ambos partidos, 3-3 y 2-2, respectivamente.