Puede resultar complicado saber qué está permitido y qué no durante la votación, especialmente cuando se trata de usar el teléfono.

Los teléfonos están permitidos durante la votación, pero depende de para qué los esté utilizando.

Si está utilizando su teléfono para tomar notas, no hay problema. Está legalmente permitido llevar material escrito o impreso a la cabina de votación para que lo ayude, lo que incluye elementos en su teléfono.

Simplemente no se tome una selfie.

En Illinois, las selfies en la boleta están prohibidas por la ley estatal. Es un delito grave marcar su boleta para que otra persona pueda ver cómo votó, lo que puede conllevar una posible pena de prisión de uno a tres años.

Según la Junta Electoral de Illinois, las opciones de votación deben permanecer confidenciales y los votantes no recibirán una copia de su boleta.

"Su voto es secreto", decía una publicación de la junta electoral estatal. "La confidencialidad de sus selecciones está protegida, incluso de los funcionarios electorales. Este principio fundamental de la democracia

garantiza que sus opciones permanezcan privadas y al mismo tiempo permite la transparencia en la participación de los votantes".



Los funcionarios electorales estatales han dicho durante mucho tiempo que es "poco probable" que alguien sea procesado por una selfie con la boleta electoral, pero debe ir a lo seguro y tomar una foto de su calcomanía de "Yo voté" o posar junto al letrero del lugar de votación.

Ya sea que esta sea su primera o quincuagésima vez votando en Illinois, aquí hay un vistazo a lo que puede y no puede llevar consigo a la cabina de votación, y lo que puede y no puede hacer mientras vota, según la Junta Electoral de Illinois:

Lleve su identificación (si se está registrando para votar)

En Illinois, puede registrarse para votar antes y el día de la elección, pero deberá llevar dos formas de identificación a la urna: una con su dirección, como una factura de servicios públicos, un extracto bancario, un recibo de sueldo, etc.

Si ya está registrado para votar en su dirección actual, no necesita una identificación con foto emitida por el gobierno para votar según la ley de Illinois. Pero puede ser útil llevar uno si surgen preguntas sobre el registro, la dirección, la firma o más durante el proceso de votación.

Si no está seguro de si está o no registrado para votar en Illinois, puede comprobarlo aquí ingresando su nombre, dirección y fecha de nacimiento. Para registrarse para votar en Illinois, debe ser ciudadano estadounidense, tener 18 años de edad antes de la fecha de la elección general y no estar cumpliendo una condena en una institución penal debido a una condena penal.

Si aún no está registrado, no es demasiado tarde.

Si bien la fecha límite para registrarse en línea fue el 23 de octubre, aún puede aprovechar el período de gracia para registrarse en persona durante la votación anticipada o en su lugar de votación el día de la elección. Para hacerlo, debe traer dos formas de identificación, una con su dirección actual (como una factura de servicios públicos) y estar preparado para emitir su voto al mismo tiempo.

Si se mudó desde la última vez que votó, también puede usar el período de gracia para registrarse para actualizar su dirección actual. Aquí puede encontrar una lista completa de los lugares donde puede aprovechar el período de gracia para registrarse.

Si está registrado para votar, no necesita llevar una identificación ni su tarjeta de registro de votante para votar.

No use ropa relacionada con la campaña electoral

Según la junta estatal de elecciones, los residentes que usen ropa o material relacionado con la campaña pueden tener que quitárselos o cubrirlos mientras votan. No se pueden exhibir carteles ni folletos de campaña.

Está bien usar un marcador Sharpie

Según la junta estatal de elecciones, los marcadores Sharpie son el "método preferido para marcar las papeletas en muchos sistemas de votación" y "no hay necesidad de preocuparse por el uso de marcadores Sharpie en los lugares de votación".

Los funcionarios enfatizaron que las papeletas están diseñadas con "pistas de tiempo" para evitar que un marcador Sharpie "se filtre" al otro lado y se convierta en un problema.

No salga de la fila, incluso si las urnas cierran

El día de las elecciones, las urnas abren a las 6 a. m. en todo el estado y permanecerán abiertas hasta las 7 p. m.

Pero recuerda: si estás en la fila cuando cierran las urnas, ¡aún puedes votar! Así que, si tienes prisa por llegar a tu lugar de votación en el último minuto, no te preocupes si ves una fila y no dejes que nadie intente disuadirte de emitir tu voto.

Qué hacer: Haz preguntas si necesitas ayuda

En cada lugar de votación hay varios trabajadores electorales para ayudar a los votantes con las preguntas que surjan. También te ayudarán a indicar dónde y cómo enviar tu voto.

Los jueces electorales también pueden proporcionar una lista de candidatos válidos por escrito a los votantes, dijo la junta electoral estatal.

Si bien millones de personas emitirán su voto sin ningún problema, es posible que a algunas se les cuestione su elegibilidad para votar, sufran intimidación o tengan problemas en su lugar de votación.

Si tiene algún problema o simplemente tiene preguntas sobre el proceso, le recomendamos que llame a las líneas directas de protección electoral a:

1-866-OUR-VOTE (1-866-687-8683): ​​inglés

1-888-VE-Y-VOTA (1-888-839-8682): español/inglés

1-888-API-VOTE (1-888-274-8683): ​​idiomas asiáticos/inglés

1-844-YallaUS (1-844-925-5287): árabe/inglés

La línea directa está a cargo de una coalición no partidista de más de 100 organizaciones, liderada por el Comité de Abogados por los Derechos Civiles Bajo la Ley.

No espere los resultados de inmediato

La cobertura en vivo del día de las elecciones se transmitirá por NBC 5 durante toda la noche y a las 10 p. m. También puede seguir los resultados de las elecciones minuto a minuto en vivo aquí mismo en Telemundo Chicago y NBCChicago.com o a través de las aplicaciones de Telemundo Chicago y NBC Chicago, donde puede activar las notificaciones para ser el primero en enterarse de los ganadores de las elecciones más importantes.