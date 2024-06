Se añaden 6 restaurantes de Chicago a la Guía Michelin 2024

Se agregaron seis restaurantes a la prestigiosa Guía Michelin de Chicago para 2024, según un anuncio de la guía.

"Además de la pizza al estilo de Chicago, Michael Jordan y los Chicago Cubs, Windy City también alberga algunos de los restaurantes más sabrosos del país", comienza la publicación. "¿No nos crees? Echa un vistazo a nuestras últimas incorporaciones para descubrir por ti mismo a qué nos referimos".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Según la guía, las seis nuevas incorporaciones están en la categoría "Restaurantes Seleccionados" de la guía Michelin de Chicago, uniéndose a más de 80 más. Más de 152 restaurantes están en la Guía Michelin 2024 de Chicago en total, incluidos 45 restaurantes "Bib Gourmand" y 21 restaurantes de Chicago con al menos una estrella Michelin.

Una de las nuevas incorporaciones a la guía, Warlord, en el barrio Old Irving Park de Chicago, también fue reconocida recientemente por The New York Times como uno de los "25 Mejores Restaurantes" de Chicago. También obtuvo un lugar en la lista de Esquire de "Mejores Restaurantes Nuevos de Estados Unidos" para 2023.

El anuncio se produce días después de que Lula Café, un restaurante "Bib Gourmand" en el vecindario Logan Square de Chicago, se llevara a casa la medalla por "Hospitalidad Excepcional" en los Premios de la Fundación James Beard 2024.

A continuación se muestran las seis nuevas incorporaciones a la guía, dónde se encuentran y qué tipo de cocina sirven. La lista completa de estrellas de la guía Michelin y lugares "Bib Gourmand" de Chicago se puede encontrar aquí.