Nombran a Sally Ramírez como vicepresidenta sénior de Telemundo Chicago y NBC Chicago

Sally Ramírez ha sido nombrada vicepresidenta sénior de noticias de NBC Chicago y Telemundo Chicago, un puesto recientemente creado que lidera las operaciones de noticias para las estaciones propiedad de NBC y Telemundo que atienden a las audiencias que hablan inglés y español de la región.

Ramírez, nativa de Chicago, se une a las estaciones de CNBC desde el 22 de mayo y reportará a Kevin Cross, presidente y gerente general de NBCUniversal Local Chicago. Además, Akemi Harrison ha sido ascendida a directora de noticias de NBC Chicago, con efecto inmediato, reportando a Ramírez junto a Diana Maldonado, vicepresidenta de noticias de Telemundo Chicago.

“Sally es una líder excepcional con la visión estratégica, la experiencia y la pasión para guiar a nuestros talentosos equipos de noticias y continuar innovando en la forma en que producimos y entregamos nuestro extenso periodismo local y narración en ambos idiomas”, dijo Cross. “Estamos emocionados de darle la bienvenida a su hogar en Chicago y agregarla a nuestro ya notable grupo de profesionales de las noticias que se enorgullecen de servir a nuestras diversas comunidades en la región de Chicago todos los días”.

Ramírez tiene más de 30 años de experiencia en noticias de televisión, y la mayor parte de su carrera lideró salas de redacción de grandes mercados en todo el país. Ella regresa al mercado después de servir como productora ejecutiva de The News de CNBC con Shepard Smith. Anteriormente, Ramírez pasó casi cinco años como directora ejecutiva de noticias de KHOU-TV en Houston, luego de 17 años con KGW-TV en Portland, más recientemente como asistente del director de noticias. Antes de eso, ocupó cargos editoriales y gerenciales en varios mercados, incluso como productora ejecutiva de noticias para WGN-TV de Chicago. Inició su carrera en NBC Chicago como pasante.

Ramírez es mexicana-estadounidense bilingüe de primera generación que creció en el vecindario Bridgeport de la ciudad. Se graduó de la escuela secundaria Whitney M. Young Magnet de Chicago y de la Universidad DePaul, donde obtuvo una licenciatura en comunicaciones. Recibirá el premio Distinguished Alumni Award del Center for Journalism Integrity & Excellence de DePaul el 27 de abril. También ha sido reconocida con múltiples premios Emmy regionales, dos premios nacionales Edward R. Murrow y un premio duPont-Columbia. Ramírez también fue nombrada dos veces directora de noticias del año por Houston Media Alliance (2017 y 2019).

Harrison, quien se ha desempeñado como subdirectora de noticias para NBC Chicago desde agosto de 2021, tiene más de 20 años de experiencia en medios y salas de redacción. Se unió a WMAQ después de ocupar el mismo puesto para NBC Connecticut / WVIT, la estación propiedad de NBC en Hartford, Connecticut. Anteriormente, fue productora ejecutiva de WPXI-TV en Pittsburgh después de desempeñar funciones editoriales y de gestión de noticias para estaciones de televisión en el Área de la Bahía de San Francisco y Sacramento, California.

“Akemi es un administrador y operador de noticias dinámico”, dijo Cross. “Ella es una parte integral de nuestro equipo de liderazgo que ha demostrado un tremendo conocimiento y habilidad en nuestra sala de redacción desde que se unió a nuestra estación hace casi dos años. Nos complace expandir su función y ampliar sus responsabilidades para que pueda tener un impacto aún mayor en nuestras noticias, nuestros colegas y nuestra audiencia”.

Harrison comenzó su carrera en los medios en su ciudad natal de Jackson, Mississippi, después de graduarse de Tougaloo College con una licenciatura en inglés con énfasis en periodismo. Después de más de cinco años como personalidad de la radio, hizo la transición a las noticias de televisión como productora de WAPT-TV de Jackson en 2008.

Harrison es miembro del capítulo de Chicago de la Asociación Nacional de Antiguos Alumnos de Tougaloo College, la Asociación Nacional de Periodistas Negros (NABJ) y el capítulo de NABJ de Chicago. Ha contribuido activamente a las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) para NBC Chicago y NBCUniversal Local. Harrison ha recibido varios honores profesionales, el más reciente ganó un premio Emmy regional por su trabajo colaborativo en The Lost Story of Emmett Till: Trial in the Delta de NBC Chicago.

“Reunir a Sally, Diana y Akemi como un equipo de liderazgo de noticias es muy emocionante”, agregó Cross. “Estas tres impresionantes y exitosas líderes de redacción, junto con nuestros talentosos y trabajadores equipos de noticias, sin duda continuarán nuestro gran progreso y servirán bien a nuestras comunidades”.