Retiran más productos por posible contaminación con listeria. Así podría perjudicar el organismo

El departamento de agricultura de Estados Unidos pide a las personas revisar sus refrigeradores para verificar que no tenga ninguno de estos productos de la compañía Brucepac, basada en Oklahoma debido a una posible contaminación de listeria.

“Cuando hablamos de productos que no están cocidos estamos hablando de leche no pasteurizada, las carne pobremente tratadas en el proceso de manipulación donde la refrigeración o cocción no es completa, pues permite que esa bacteria se reproduzca en la comida y vemos esos brotes de contaminación”, explicó la doctora Geraldine Luna, del departamento de salud de Chicago.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

La bacteria puede ocasionar graves daños, especialmente en personas embarazadas o mayores de 65 años, por lo que es importante que preste atención a síntomas como fiebre, dolor muscular, rigidez en el cuello.

“La bacteria invade el sistema, podemos ver cuadros gastrointestinales, vómito, diarrea, que pueden pasar al torrente sanguíneo y puede ser fulminante”, dijo Luna. Además, en neonatos y fetos pueden causar problemas en el bebé, como nacimiento prematuro o muerte del niño o de la paciente, agregó.

Son más de 11 millones de libras de carne y pollo que pudieran estar contaminadas. Y aunque el llamado de retirar estos productos de las tiendas y los supermercados se dio a conocer la semana pasada, hoy las entidades de salud dieron a conocer que estos productos pudieron haber sido distribuidos en escuelas.

“Cuando ya le da un aviso que esa carne no está buena no corra el riesgo de comer, inclusive a veces cuando vemos que una carne ya no está luciendo bien, a veces queremos tomar el riego y terminamos contaminando a toda la familia y pagando el precio de una diarrea y un vómito”, dijo.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades comentan que en lo que va este 2024 se han presentado 1,600 casos de los cuales unas 260 ha perdido la vida a causa de la bacteria.