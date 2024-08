CHICAGO - Una mujer de 57 años falleció el jueves por la mañana en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago después de quedar "enredada" en el sistema de cintas transportadoras que se utiliza para mover el equipaje en la Terminal 5, según indicaron los funcionarios de bomberos de Chicago.

En la mañana de este viernes, la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook identificó a la víctima como Virginia Christine Vinton, de Carolina del Norte.

Horas más tarde, autoridades forenses dieron a conocer los resultados de autopsia. Conforme al médico forense, Vinton murió por asfixia y se determinó que la causa de muerte fue suicidio por ahorcamiento.

Conforme a la aerolínea Delta y OSHA, no se trataba de una empleada que trabajaba en el aeropuerto. "Delta está cooperando plenamente con las autoridades policiales y los funcionarios del aeropuerto", dijo Delta en un comunicado. Por su parte, OSHA confirmó que no estaba involucrado en este caso ya que fueron informados que se trató de un miembro del público y no un empleado del aeropuerto.

Según informó la policía de Chicago, la mujer fue captada en las cámaras de seguridad entrando una área restringida y desocupada del aeropuerto a las 2:27 a.m. Luego, alrededor de las 7:30 a.m. la mujer fue descubierta inconsciente atrapada en la maquinaria por lo que se llamó al Departamento de Bomberos de Chicago a responder.

La policía confirmó más adelante que la mujer fue encontrada inconsciente en la terminal y fue declarada muerta en el lugar.