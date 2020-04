Residentes de Illinois deberán usar máscaras en lugares públicos

Los residentes de Illinois deberán cubrirse la cara cuando estén en espacios públicos como supermercados, anunció este jueves el gobernador J.B. Pritzker.

La medida hace parte de la extensión de la orden de quedarse en casa, que ahora estará vigente hasta finales de mayo, como lo confirmó Pritzker en una rueda de prensa.

Según la orden, las personas deben usar una "máscara o mascarilla cuando estén en un lugar público en el que no pueden mantener una distancia social de 6 pies". La medida aplica para cualquier persona mayor de 2 años "que pueda tolerar médicamente una máscara".

Más de una docena de suburbios de Chicago ya han implementado tales requisitos, pero el último mandato lo convertirá en una orden estatal. Pritzker advirtió que las máscaras no son un sustituto del distanciamiento social y que aún se deben seguir tales pautas.

“Sé lo mucho que todos queremos recuperar nuestras vidas normales. Pero esta es la parte en la que tenemos que profundizar y comprender que los sacrificios que hemos hecho como estado para evitar el peor de los casos están funcionando, y necesitamos continuar un poco más para terminar el trabajo ", aseguró el gobernador.

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, ha dicho que se opone a que las máscaras sean un requisito, citando la falta de acceso a los recursos para algunos residentes de la ciudad. "No creo en dar mandatos a las personas sin las herramientas para tener éxito", dijo Lightfoot, y agregó que no planea arrestar o citar a personas que no usan una máscara.

Por su parte, el gobernador dijo que el uso de máscara ayuda a proteger a los demás. "estás haciendo lo correcto para todos los demás en tu presencia al usar uno. Al no usar uno cuando estás en público, entras en un lugar público o algo así eso, ya sabes, es algo que no estás haciendo para proteger a otras personas".

Según las pautas de los CDC, las máscaras de tela deben quedar ajustadas pero cómodamente contra el costado de la cara, estar aseguradas con lazos o ganchos para las orejas, incluir múltiples capas de tela, permitir la respiración sin restricciones y poder lavarse y secarse a máquina sin daños.