Residentes critican el plan de convertir el Hotel Kenwood en un refugio para migrantes

Los residentes de Kenwood expresaron apasionadamente sus preocupaciones sobre el plan de la municipalidad de convertir el Hotel Lake Shore en el vecindario de South Side en un refugio para solicitantes de asilo durante una reunión comunitaria el miércoles.

El concejal local Desmon Yancy, del Distrito 5, se vio obligado con frecuencia a instar a la multitud, que llenaba el lugar hasta el límite en The Promontory en Hyde Park, a permitir que otros hablaran y a abstenerse de gritar durante la reunión.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

"Sé que todos tenemos sentimientos muy intensos sobre lo que está sucediendo, pero solo estoy pidiendo a todos que tengan una conversación respetuosa porque nos será realmente difícil obtener información", les dijo Yancy a los asistentes mientras algunos gritaban preguntas y comentarios mientras comenzaba la reunión.

Otros funcionarios presentes en la reunión incluyeron al concejal Andre Vásquez, del Distrito 40), a Jesús Del Toro, de la oficina del alcalde, al Jefe Adjunto de la Policía de Chicago Steve Chung y a Natalia Santillán del Departamento de Servicios Familiares y de Apoyo.

La municipalidad planea alojar hasta 300 migrantes en el Hotel Kenwood en el 4900B de S. Lake Shore Drive tan pronto como el viernes, según Yancy. Anteriormente, albergó a poco más de 100 en la primavera, razón por la cual se está considerando nuevamente como refugio temporal.

El plan responde al creciente número de migrantes que duermen en estaciones de policía y otros lugares de la ciudad. Alrededor de 1,500 están durmiendo en estaciones de policía y aeropuertos, esperando que se abran espacios en los refugios. Esa cifra se ha duplicado en el último mes.

Desde agosto de 2022, más de 13,500 migrantes han llegado a Chicago. Unos 6,500 se distribuyen en 16 refugios en funcionamiento en la actualidad.

Se espera que el número de llegadas siga aumentando a medida que los autobuses que transportan migrantes desde Texas continúen arribando a Chicago. La municipalidad también planea convertir una antigua instalación del Cuerpo de Marines en North Park en un refugio.

Los residentes en la reunión manifestaron su preocupación por la acumulación de basura alrededor del hotel, las posibles enfermedades que los migrantes podrían traer consigo y la evaluación adecuada de aquellos que se alojan en el hotel. Otros también se preguntaron si los niños en el refugio recibirían servicios educativos adecuados.

También se criticó a los funcionarios por no informar a los residentes sobre el plan. Yancy les recordó que convocó la reunión en cuanto se enteró la semana pasada.

Muchos también expresaron su descontento por los recursos adicionales que el municipio destina para los recién llegados, cuando los residentes a largo plazo, especialmente en los vecindarios afroamericanos, han tenido que lidiar con la desinversión durante décadas.

Doris Lewis, residente de Kenwood que afirmó vivir al otro lado de la calle del hotel, criticó a Yancy y a otros funcionarios municipales en la reunión por sus planes.

Este jueves se cumple un año desde que comenzaron a llegar a Chicago autobuses llenos de migrantes buscando asilo. ¿Cómo está la situación actual en Chicago? Mariana Reyes nos tiene el informe.

"Estoy absolutamente furiosa, furiosa. Ustedes son tan hipócritas. Vivo justo al otro lado de la calle de ese hotel. Cuando estaban allí en la primavera, cuando estaban allí, estarían en nuestro césped, en nuestros bancos. Estoy caminando alrededor del edificio, ¿qué me encuentro? Tres hombres orinando en el edificio", dijo Lewis. "No los quiero aquí. Llévenlos a otro lugar o devuélvanlos a Venezuela, no me importa a dónde van.

"Esto está mal. El 73 por ciento de las personas sin hogar en esta ciudad son personas negras. ¿Qué han hecho por ellos?" Preguntó Lewis, recibiendo aplausos y vítores de algunos en la multitud. "¿Qué están haciendo por los miles de niños negros que no están en la escuela?"

Después de escuchar los gritos y la retórica similar de algunos en la multitud, Vásquez, presidente del Comité de Derechos de Inmigrantes y Refugiados del Concilio Municipal, dijo que los residentes estaban cayendo en manos de aquellos que buscan dividir a las comunidades negras y latinas al enviar los autobuses a la ciudad.

"Es un ataque intencional contra la ciudad de Chicago para que nos dividamos", dijo Vásquez, provocando algunos aplausos. "No quieren ver un Partido Demócrata exitoso, no quieren ver al presidente reelecto, quieren ver que Chicago luzca como un desastre".

Brenda Delgado, quien dijo que es voluntaria en las estaciones de policía donde se alojan algunos migrantes, dijo que la municipalidad debería hacer más para ayudar a sus nuevos vecinos.

"Esta es una ciudad generosa", dijo Delgado. "Somos una ciudad de inmigrantes".

–Información del Chicago Sun-Times