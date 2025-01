Recomiendan calma y conocer sus derechos ante temor de posibles deportaciones en Chicago

En una junta de emergencia, grupos de activistas y líderes políticos se reunieron este sábado en Chicago para hablar sobre los derechos de los inmigrantes después de que saliera información de que la próxima semana podría haber operativos de inmigración en la ciudad.

Los activistas resaltaron primero mantener la calma y segundo informarse sobre sus derechos, luego de que la cadena hermana NBC News confirmara que las deportaciones podrían iniciar inmediatamente después de que Donald Trump asuma la presidencia el lunes 20 de enero.

“Asustada de oír lo que va a suceder el lunes y martes, pero siento que no debemos vivir con miedo”, dijo una indocumentada que prefirió no identificarse. Agrega que este martes no saldrá de su casa.

Y precisamente para evitar que los inmigrantes vivan con miedo líderes comunitarios llevaron a cabo una reunión de emergencia.

“Lo importante aquí es saber que la Constitución nos sigue protegiendo, que tenemos derechos y tenemos el derecho a tener un consejo legal”, dijo el representante del distrito 4, Chuy García.

Pero ese no es el único derecho.“Tienes el derecho de mantenerte en silencio, de decirle a migración si va a tu casa que no entre sin enseñarte un documento que muestra que te están arrestado”, dijo la representante del distrito 3, Delia Ramírez.

Según datos proveídos por NBC News, ICE planea realizar el operativo Safeguard en Chicago que contempla varias zonas de la ciudad, e incluso dice que los oficiales que participarán, ya tuvieron una reunión informativa el pasado viernes.

Y aunque los representantes que participaron en la rueda de prensa de hoy no confirmaron sobre ese operativo, recomiendan a aquellos que se podrían ver afectados tener un plan.

“Y en el plan familiar, que haya un abogado al cual se le pueda llamar para que estos abogados empiecen a ver qué posibilidades tiene la familia para poder defender esa deportación”, dijo José Frausto, Director ejecutivo de Chicago workers collaborative.

Diferentes organizaciones en Chicago están anunciando talleres informativos para que los inmigrantes sepan cómo reaccionar si se ven afectados.