Manifestantes expresan decepción y frustración tras salida de Jason Van Dyke de la cárcel

CHICAGO – “¡Justicia para Laquan!”, fue lo que gritaron cientos de manifestantes que llegaron a las afueras de la corte federal en el centro de Chicago tras la liberación del expolicía Jason Van Dyke, quien fue hallado culpable del asesinato en segundo grado del adolescente Laquan McDonald.

“Yo sabía que este día iba a llegar, pero no lo espere así, sabes, ¿por qué no hubo cargos federales para este hombre, por qué no? Esto es muy loco”, comentó Tracie Hunter, abuela de Laquan.

Van Dyke quedó en libertad tras cumplir 3 años, tres meses y nueve días de cárcel de los 81 meses que se le habían impuesto como sentencia por haber disparado 16 veces contra el adolescente de 17 años el pasado 20 de octubre del 2014. De acuerdo con investigaciones, aparentemente McDonald estaba armado con un cuchillo pequeño robando radios de camiones en el suroeste de chicago.

“Le dieron una palmada en la muñeca cuando le dieron la sentencia. Comenzaron con una investigación federal. Hoy queremos saber el estatus de esa investigación. Nunca vimos ningún reporte”, expresó el padre Michael Pfleger en conferencia de prensa.

Uno de los manifestantes presentes indicó que fue necesario reunirse para hacer justicia para Laquan. “Nosotros demandamos ese privilegio que se lo quitaron por un hombre con una placa”, exigió.

Por su parte, la alcaldesa de Chicago emitió un comunicado que leyó en parte: “La decisión del juez de sentenciar a Van Dyke a solo 81 meses fue y sigue siendo una gran decepción. Entiendo por qué esto sigue sintiéndose como un error judicial, especialmente cuando muchos hombres negros y morenos son sentenciados a mucho más tiempo en prisión por haber cometido delitos mucho menores”.

Hasta el momento, ni el expolicía, ni su familia ni su abogado han dado un comentario sobre su liberación o sobre las protestas de este jueves.