Reabre una de las secciones más populares del sendero del Lago Michigan

Finalmente reabrió este viernes una popular sección del sendero del lago Michigan después de ser sometido a "trabajos de reparación extensos debido a la erosión", anunció la oficina de la alcaldesa.

El sendero se reabrió entre las calles Oak y Ohio, proporcionando a los ciclistas, corredores y caminantes "un camino continuo de 18 millas" desde el vecindario de Edgewater en la Avenida Ardmore, hasta el vecindario de South Shore en la calle 71.

El sendero estará abierto de 6 a.m. a 7 p.m. diariamente y es parte de la estrategia de la ciudad llamada "Keep It Moving" ("Mantenlo en Movimiento") para evitar que los grupos se congreguen y de esta forma evitar la propagación del coronavirus.

"Debido al daño significativo de las tormentas y los altos niveles del lago, otras secciones del sendero frente al lago aún se están reparando", dijo la oficina del alcaldesa. "En esas áreas, desde la avenida Fullerton hasta la avenida North y desde las calles 43 a 51, los ciclistas, corredores y caminantes comparten el camino mientras se completan las reparaciones".

La oficina de la Alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, dijo que las reparaciones son gracias a la donación de $4.75 millones del filántropo y fundador de la empresa Citadel, Ken Griffin, para reparar las secciones dañadas del camino.

El asfalto se desprendió debido a la potente marejada en la playas de las calles Oak y Ohio tras el paso de un tormenta este fin de semana.

La oficina de Lightfoot les recordó a los residentes que si bien el sendero está abierto "para desplazarse y hacer ejercicio, incluido el ciclismo, correr y caminar", los estacionamientos alrededor del sendero siguen cerrados, así como otros sitios frente al lago, como playas y campos.