Quién es Tom Homan, el nuevo zar de la frontera que estaría a cargo de las deportaciones masivas

El domingo el presidente electo Donald Trump indicó que su exdirector de ICE, Tom Homan, será su “zar de la frontera”.

"Tengo un mensaje para todos los millones de inmigrantes ilegales que Joe Biden dejó entrar en nuestro país en violación con leyes federales. Es mejor que empiecen a empacar ahora", advirtió Homan. Ese fue el mensaje de Tom Homan en la Convención Nacional Republicana en julio de este año.

Previamente, Homan se habia desempeñado en la adminsitración de Trump como director de ICE. El presidente electo dijo a través de su red social que Homan estará a cargo de la deportación de inmigrantes indocumentados a su país de origen.

Pero, ¿cómo imagina Homan esta logística? Estuvo en una entrevista en 60 Minutes, y esto dijo:

"No será una redada masiva por los barrios. No será construir campos de concentración. Lo he leído todo. Eso es ridículo. Habrá arrestos puntuales sabemos a quién vamos a arrestar. Los encontraremos en base a numerosos procesos de investigación", explicó Homan.

Pero quizás lo que más le preocupa a las organizaciones civiles tiene que ver con la respuesta de Homan cuando fue cuestionado sobre si es posible un plan de deportación sin separar a las familias.

"Afirmo que las familias podrían ser deportadas juntas", sostuvo Homan. Su respuesta es algo que a Cecilia García, directora estatal de LULAC, le trae los peores recuerdos

"Mi esposo fue deportado hace 10 años y sé el sufrimiento de los hijos, pero lo que más me soprende, me asombra [de] nuestra nación, Estados Unidos siempre se ha visto como familia, que los valores son de familia, entonces el al decir eso, que él va a deportar familias enteras se está contradiciendo", sostuvo García.

Homan agregó que, incluso actuarán en ciudades santuario y a través de la cadena FOX dio un mensaje a esas autoridades sobre una falta de cooperación a su agencia.

"Si no nos van a dar asistencia, córranse, pues lo haremos igual. Si no, tendremos asistencia de la ciudad de Nueva York podríamos enviar el doble de agentes a la ciudad", dijo Homan.

En este marco, organizacioens migratorias piden un último esfuerzo a la administración de Biden antes de dejar el poder.

"Que dé las protecciones que se pueden dar como el TPS a las familais que ahorita están desprotegidas", indicó García.

Hasta ahora, no se han dado detalles de cómo se llevarían a cabo estas deportaciones masivas en base a arrestos dirigidos ni tampoco cuál será el costo exacto.