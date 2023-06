¿Qué sucede si un auto choca en la carrera NASCAR en Chicago? Lo que sabemos

Las carreras de NASCAR a menudo experimentan choques, muchos dramáticos y peligrosos, pero ¿qué sucederá si algo así ocurre en el bullicioso centro de Chicago durante la carrera callejera?

En cuestión de días, se esperan miles en la ciudad, ya que NASCAR trae una carrera callejera al centro de Chicago, enviando a los conductores a toda velocidad por algunos de los lugares más emblemáticos y por algunas de las calles más notables de la ciudad, incluido Lake Shore Drive.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Ya en la ciudad, se pueden ver cercas a lo largo de la pista que serpentea a través de las concurridas calles de la ciudad y las principales carreteras.

Tanto los pilotos como los expertos de NASCAR han expresado su preocupación por las curvas cerradas a lo largo de la pista, lo que podría provocar un aumento de los accidentes.

"Muchas rectas largas y curvas cerradas de 90 grados", dijo el conductor Ryan Blaney a NBC Chicago.

"La pista de carreras es bastante angosta. No diría que es tan angosta como inicialmente pensé que iba a ser, pero sigue siendo bastante angosta. No hay un montón de desempates. Lo único que me gustaría ver diferente son algunos desempates, en esas esquinas de 90 grados", dijo.

El Dr. Ryan Stanton, del equipo de seguridad médica de NASCAR, señaló que también está monitoreando esos mismos giros.

"Vamos a tener cambios significativos en las velocidades, mucho frenado, verás muchos retrocesos y potencialmente una acción de parachoques a parachoques en estos giros", dijo Stanton, y agregó que este es "un terreno nuevo para NASCAR" y para Chicago.

CARRERA CALLEJERA DE NASCAR EN CHICAGO

Estamos a días del gran día de NASCAR en Lake Shore Drive y otras calles famosas de Chicago. Esto es lo que necesita saber antes de la carrera.

Pero hay precauciones en caso de que algo suceda.

Se instalan barreras más pesadas a lo largo de la ruta como parte de un plan de seguridad para la carrera. Las barreras están unidas entre sí para hacerlas más fuertes, en caso de que un vehículo de 3,600 libras se estrelle contra ellas. Una valla de captura también bordea el campo para mantener los escombros dentro de la pista.

El recorrido de 2.2 millas estará totalmente cerrado por ese sistema de vallas y barreras especializado, que es "ampliamente utilizado por los recorridos callejeros de todo el mundo", dijo NASCAR en su sitio web.

"Se compone de una serie de bloques de hormigón con una valla unida a la parte superior. Este sistema de barrera temporal está aprobado por la FIA, el organismo rector mundial de los deportes de motor", se lee en el sitio web.

"La construcción de las cercas y cómo todo se une, todo diseñado para mantener los vehículos en la pista y lejos de los fanáticos para mantenerlos seguros", dijo el Dr. Derek Robinson, vicepresidente y director médico de Blue Cross Blue Shield de Illinois.

Dado que no hay un centro de atención en el campo como los que normalmente se encuentran en una pista de carreras, los funcionarios están construyendo uno en la curva 12, ubicada en Columbus y Jackson en Chicago.

"Eso servirá como nuestro centro de atención en el campo, también respaldado por el EMS de bomberos local, así como por el personal del hospital local", dijo Stanton.

El fin de semana de Chicago Street Race marcará el primer evento de NASCAR en el área de Chicago en años. También será la primera carrera callejera de la NASCAR Cup Series.

Aquí hay un mapa completo de la pista.

La carrera callejera de la NASCAR Cup Series se llevará a cabo el 2 de julio y será precedida por una carrera de la serie autorizada por IMSA, que se llevará a cabo el 1 de julio.