¿Qué significa “esquirol”? Explicación de la camiseta viral que usó un orador en la DNC

El presidente de United Auto Workers, Shawn Fain, usó una camiseta durante su discurso en la Convención Nacional Demócrata el lunes que está incendiando las redes sociales, pero ¿qué significa?

La camiseta, que usó debajo de la chaqueta durante su discurso, contenía la frase “Trump es un esquirol. Vota por Harris”.

Su retórica se hizo eco de ese sentimiento, ya que llamó al expresidente Donald Trump “esquirol” y elogió a la vicepresidenta Kamala Harris como una defensora de la clase trabajadora.

Pero ¿qué significa el término “esquirol”?

Según el Huffington Post, un “esquirol” es un trabajador que se niega a afiliarse a un sindicato, pero también es un individuo que cruza un piquete durante una huelga.

Trump ha enfrentado críticas de los sindicatos durante décadas, pero su presidencia amplificó esas críticas. Según CNN, las personas designadas por la administración Trump para la Corte Suprema ayudaron a derogar las reglas relativas a los sindicatos del sector público, facilitando que los empleados públicos no paguen cuotas sindicales incluso si trabajan en un lugar de trabajo sindicalizado.

También fue criticado en la Convención Nacional Demócrata por no mantener abierta una planta de GM en Ohio, a pesar de haber prometido proteger los empleos de la instalación.

La UAW ha respaldado a Harris, junto con varios otros sindicatos de alto perfil.

En particular, el Teamsters Union no lo ha hecho, y su presidente, Sean O'Brien, habló en la Convención Nacional Republicana, pero no ha sido invitado a la Convención Nacional Demócrata en Chicago.