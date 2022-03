¿Qué es ‘Deltacron’? Lo que debes saber sobre esta rara variante

Casos de una rara variante de COVID-19 conocida como "Deltacron" han surgido en varios países en lo que va del año, pero ¿qué es y qué se sabe hasta ahora?

La cepa híbrida ha estado en los titulares desde enero, cuando científicos la detectaron por primera vez, pero muchos expertos se apresuraron a cuestionarla.

Hasta el momento, se han confirmado 17 casos en todo el mundo, según la agencia de noticias Reuters.

¿Qué es “Deltacron”?

La Organización Mundial de la Salud confirmó la semana pasada el surgimiento de "Deltacron", una cepa híbrida que combina las variantes Delta y Ómicron.

Las noticias sobre la variante surgieron por primera vez en enero, cuando Bloomberg News informó que un investigador en Chipre había descubierto una cepa de coronavirus que combina la variante Delta y Ómicron.

Leondios Kostrikis, profesor de ciencias biológicas en la Universidad de Chipre, llamó a la cepa "Deltacron", debido a sus rasgos genéticos similares a los de Ómicron en los genomas delta, informó Bloomberg.

Pero algunos expertos rápidamente expresaron sus dudas sobre los hallazgos.

Un funcionario de la OMS tuiteó en ese momento que "Deltacron" "no es real" y "probablemente se deba a una cuestión de secuenciación".

El Dr. Krutika Kuppalli escribió que probablemente hubo una "contaminación de laboratorio de fragmentos de Ómicron en una muestra de Delta".

"No fusionemos los nombres de las enfermedades infecciosas y dejemos el asunto a las parejas célebres", indicó en un tuit posterior.

La principal experta de Chicago señaló que es probable que las variantes continúen desarrollándose durante la pandemia, pero que "Deltacron" "no era una palabra formal".

"Es una palabra que la gente está usando. Refleja el temor de que no hayamos terminado con las variantes, y no veo ninguna razón para pensar que hayan concluido las variantes", dijo Arwady.

En una conferencia de prensa la semana pasada, la Dra. Maria Van Kerkhove, líder técnica de la OMS para COVID-19, dijo que se han reportado casos de “Deltacron” en Dinamarca, Francia y los Países Bajos. Sin embargo, anotó que los niveles de contagio son "muy bajos".

En un tuit, Van Kerkhove explicó que debería esperarse la posibilidad de un virus recombinante Delta y Ómicron debido a la "propagación intensa" de ambas variantes.

La funcionaria de salud de la OMS dijo que hay "muy buena vigilancia en muchos países en este momento" y "dada la gran cantidad de cambios y mutaciones dentro de Ómicron, fue mucho más fácil para los investigadores detectar estos recombinantes".

¿Cuántos casos se han reportado hasta ahora?

Se han identificado casos en al menos 17 pacientes, según Reuters.

¿Se ha detectado “Deltacron” en Estados Unidos?

Según un estudio publicado por el sitio de investigación medRXiv durante el fin de semana, investigadores en Estados Unidos descubrieron al menos dos casos, aunque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aún no han abordado la variante.

El estudio, que fue realizado por el laboratorio Helix, afiliado a los CDC, indicó que los investigadores "identificaron dos casos independientes de infección por un virus recombinante Delta-Ómicron.

“En la actualidad, no hay evidencia de que los dos virus recombinantes Delta-Ómicron identificados sean más transmisibles", indicó el grupo.

¿Qué tan preocupado deberías estar?

Dado que muchos casos no han sido confirmados, es demasiado pronto para saber qué tan transmisibles serán las infecciones de Deltacron o si causarán una enfermedad grave, dijo a Reuters Philippe Colson, un investigador que publicó un informe sobre tres casos en Francia.

Los expertos que hablaron con USA Today indicaron que es demasiado pronto para preocuparse por “Deltacron”.

"Es solo una variante si produce una gran cantidad de casos", indicó a USA Today William Hanage, epidemiólogo de la Universidad de Harvard. "Así que no, si no está causando muchos casos, la gente no necesita preocuparse".

Según la OMS, no se ha reportado ningún cambio en cuanto a la gravedad, y se están realizando más estudios sobre la variante.