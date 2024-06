Proponen adelantar el horario del toque de queda para menores en el centro de Chicago

Una propuesta busca adelantar el toque de queda para menores de edad en el centro de la ciudad, de las 10 p.m., que es como está establecido actualmente, a las 8 p.m. ¿ Es posible que esto se apruebe?

La propuesta viene de la conocida aglomeración de adolescentes que se registra en el distrito central, especialmente en la época de verano. Al menos dos concejales del área han dicho que esta sería, entre otras, una de las soluciones para disminuir la incidencia de delitos.

El Superintendente de la Policía de Chicago, Larry Snelling, apoya el toque de queda porque reconoce que en el centro de la ciudad se ha visto a jóvenes peleando y atacando a personas.

La ordenanza actual establece que, para poder permanecer en el distrito central de la ciudad: “Adolescentes menores de 17 años deben estar acompañados por un adulto, después de las 10 p.m.”

La propuesta del Concejal Brian Hopkins, quien representa parte del centro de la ciudad, es adelantarlo a las 8 p.m. y que quienes no lo respeten sean detenidos.

Las reacciones varían.

"Definitivamente es muy temprano, 8 p.m. nadie considera que sea una hora muy riesgosa", opinó Mónica, una residente de Chicago.

"Por más horas que pongan, si no se implementa en la casa, si los papás no le están diciendo a estos jóvenes cómo portarse que tienen que estar en la casa a tal tiempo no va a funcionar", dijo Eduardo Chávez, residente de Chicago.

Para el concejal Mike Rodríguez medidas como estas ayudan a criminalizar a los jóvenes.

"Que mi hija no puede ir al centro a ver Barbie que empieza a las 8:30 p.m. en el parque, no tiene ningún sentido", dijo el concejal Rodríguez.

Mientras que el concejal Brendan Reilly, quien apoya el toque de queda a las 8 p.m. pidió a la policia de Chicago: “un puesto policial fijo en las avenidas Illinois y New Street, a lo largo de la vía hacia Navy Pier durante toda la temporada de verano”.

Los límites del distrito comercial central incluyen gran parte del Loop más River North, Streeterville y West Loop Gate. Además de Millenium Park, que según la ordenanza vigente, tiene un toque de queda que exige a menores de 18 años estar acompañados por un adulto después de las 6 p.m., de jueves a domingo. Y de lunes a miércoles, la restricción inicia a partir de las 10 p.m.

El concejal Mike Rodriguez nos explicó que para adelantar el toque de queda de las 10 p.m. a las 8 p.m. la propuesta tiene que pasar por el pleno del concilio, y recibir al menos 26 votos más el visto bueno del alcalde. Telemundo Chicago buscó obtener más detalles de la propuesta del Concejal Hopkins, pero no obtuvimos respuesta.