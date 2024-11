Proponen construir millonario albergue para desamparados en La Villita

Una comisión del concejo de Chicago aprobó destinar 15 millones de dólares provenientes de los impuestos TIF para la creación de un albergue para personas sin hogar en La Villita. El anuncio ha generado controversia entre los residentes.

Las críticas al proyecto se dan porque los 15 millones de dólares saldrían de los impuestos TIF, que generalmente se utilizan para realizar mejoras en la ciudad, y también porque el albergue sería solamente para hombres.

El albergue estaría ubicado en la cuadra 2500 al oeste de la calle 21. Según funcionarios el inmueble sería comprado por la Organización Franciscan Outreach y se convertiría en albergue con ayuda del departamento de vivienda de la ciudad.

Según el plan, el proyecto una vez terminado, contaría con 84 camas, baños compartidos y un área que se pueden utilizar como refugio congregados de emergencias de hasta 36 personas. Y sería un albergue de transición.

“Como madre de niños, a mí me asusta un poco. No sabemos que antecedentes tengan, si van a ser ellos también cuidados, no tomamos nuestras opiniones, sobre eso nos dejaron saber la última hora y muchos decidimos que no quisimos que pasara al albergue”, dijo una madre de familia que prefirió no dar su nombre.

Otro residente de la zona dio su opinión al respecto: “Yo no estoy ni a favor en contra, simplemente que se invierta bien ese dinero, porque es muchísimo dinero mejor en seguridad, la verdad está muy peligroso. Hay mucha inseguridad aquí en este barrio”, dijo Henry.

El concejal Byron Sigcho López, uno de los promotores de este albergue, explica cómo se llegó a esta decisión.

“Tuvimos por lo menos dos juntas comunitarias donde hablamos con muchas de las personas que tenían preocupación, yo creo que es importante entender que este es un proyecto necesario que tiene todas las garantías de la ciudad, es un proyecto con el departamento de familias y servicios de la ciudad, también tiene el apoyo del departamento de vivienda y con una organización con credibilidad”, dijo el concejal.

El concejal también dijo que todavía se están realizando más pláticas sobre la planeación y estas tendrán lugar hasta el mes de marzo. Una vez que todo funcione como lo están esperando iniciará su construcción.

Sin embargo, este proyecto será llevado a votación para que finalmente sea aprobado o no por el consejo.