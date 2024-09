Presidente de los White Sox, Jerry Reinsdorf, publica declaración sobre la ‘temporada históricamente difícil’

"Todos en esta organización están extremadamente descontentos con los resultados de esta temporada, eso es evidente", dijo Reinsdorf, según varios medios. "Este año ha sido muy doloroso para todos, especialmente para nuestros fans. No llegamos aquí de la noche a la mañana, y las soluciones tampoco sucederán de la noche a la mañana. Volviendo al año pasado, hemos tomado decisiones y cambios difíciles para comenzar a construir una base para el futuro éxito.

"Lo que me ha impresionado es cómo nuestros jugadores y personal han seguido trabajando y aportando una actitud profesional al estadio cada día a pesar de una temporada históricamente difícil. Nadie está contento con los resultados, pero elogió el esfuerzo continuo. Espero tener más que decir al final de la temporada."

Los White Sox tienen marca de 33-114, al momento de escribir este artículo, con el peor récord de la liga por 21.5 juegos sobre los Miami Marlins (54-92). Con una derrota ante los Guardianes el miércoles, los White Sox ahora han perdido 15 juegos consecutivos en casa, la peor marca de la franquicia, dejándolos 1-27 en sus últimos 28 juegos en casa.

Para evitar el récord de la MLB de más derrotas en una sola temporada, los White Sox deben terminar 9-6. Les quedan series contra los Atléticos (a partir del viernes), Angelinos, Padres, Angelinos (nuevamente) y Tigres para terminar la temporada. El récord actual de derrotas en una sola temporada pertenece a los Mets, que registraron 120 en 1962.

Los White Sox están en muchos problemas, incluso fuera de esta temporada. La organización despidió al técnico Pedro Grifol en agosto y nombró a Grady Sizemore como técnico interino para el resto de la temporada. Los White Sox aún necesitan encontrar un nuevo manager para su equipo.

El lunes, Getz compartió sus pensamientos sobre la trayectoria de la histórica temporada perdedora de los White Sox.

"Si me hubieran dicho que terminaríamos coqueteando con el récord, me habría sorprendido un poco", dijo Getz. "Ahora, si me hubieran dicho antes del año, habríamos terminado con más de 100 pérdidas. 105, 110, no me habría sorprendido tanto. Estas son las cartas que nos han repartido hasta este momento. Intentas sacar lo mejor de ello".