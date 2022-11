Demandan al Navy Pier tras caída de niño desde lo alto de un muro para escalar

CHICAGO- Los padres de un niño de 8 años, que resultó gravemente herido después de caer desde lo alto de la pared para escalar de Navy Pier en julio, presentaron una demanda de 10 cargos contra el icónico sitio turístico de Chicago, alegando que los trabajadores no aseguraron adecuadamente al niño al muro.

La querella también alega que los empleados de Navy Pier no se ofrecieron a brindar asistencia al niño ni a su familia en los momentos posteriores al incidente.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

El niño de 8 años, George Brewer, sufrió heridas graves por su caída de 24 pies desde la parte superior del muro al pavimento de concreto. Fue trasladado de urgencia al Hospital Infantil Lurie, donde recibió tratamiento de emergencia, incluidas cuatro cirugías.

George está programado para someterse a otra cirugía en enero y posiblemente tendrá que hacerse cirugías adicionales en el futuro, según la demanda. De acuerdo con la familia Brewer, George puede caminar con la ayuda de un andador después de varios meses de estar confinado a una silla de ruedas.

El incidente ocurrió cuando la familia Brewer visitaba Chicago de Grand Rapids, Michigan, y llevó a sus tres hijos a Navy Pier debido a su reputación como una atracción familiar.

Cuando fue el turno de George de subir el muro mientras la familia estaba usando la atracción, el asistente le había puesto un arnés a George pero no pudo colocar la cuerda de seguridad, alega la familia. La caída fue grabada en video mientras la familia Brewer vitoreaba a George en su camino hacia la cima, sin saber que no estaba debidamente asegurado.

La demanda también señala que el piso de concreto en la base del muro va en contra de las recomendaciones del gobierno federal que sugieren un colchón o red como superficie en la de las atracciones para escalar.

Además de Navy Pier, Spectrum Sports y dos empleados que operaban el muro fueron demandados.

En una declaración dada a NBC 5 Chicago, Navy Pier no reconoció una demanda presentada en su contra y se negó a comentar: "No hemos visto una demanda. Es nuestra práctica estándar no comentar sobre litigios".