Policia: sospechosos en asesinato de familia de Romeoville encontrados baleados en Oklahoma

Dos sospechosos del asesinato de una familia de cuatro miembros de Illinois fueron encontrados baleados dentro de un automóvil en Oklahoma días después de que se descubrieran los horribles asesinatos, anunciaron las autoridades el miércoles.

Un hombre de 31 años, Nathaniel Huey Jr., de Streamwood, Illinois, y una mujer no identificada, que fueron identificadas como personas de interés en los asesinatos, estuvieron involucrados en un accidente automovilístico y un tiroteo en Catoosa, Oklahoma, dijo la policía en una conferencia de prensa.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

La actualización llega días después de que se encontraran los cuerpos de dos adultos, dos niños y tres perros en una casa en Romeoville, Illinois.

Los asesinatos se desarrollaron inicialmente cuando la policía fue llamada a la casa para un control de bienestar alrededor de las 8:43 p.m. el domingo en la cuadra 500 de Concord Avenue.

El subjefe de policía de Romeoville, Chris Burne, dijo que uno de los miembros de la familia no se presentó a trabajar a las 6 a.m. del domingo. Además, ese individuo no respondió a las llamadas telefónicas durante todo el día, lo que generó preocupación en los familiares.

Al llegar a la vivienda, los agentes descubrieron a cuatro personas fallecidas, dos adultos y dos niños, con heridas de bala.

Las dos víctimas adultas fueron identificadas por las autoridades como Alberto Rolón y Zoraida Bartolomei, según la policía de Romeoville. Los niños, de 7 y 9 años, aún no han sido identificados, pero ambos eran estudiantes de la escuela primaria Robert C. Hill, según un comunicado del Distrito Escolar 365U de la Unidad Comunitaria de Valley View.

Según las autoridades, se cree que el tiroteo ocurrió entre las 9 p.m. sábado y domingo 5 a.m..

En una actualización publicada por la policía el martes, las autoridades determinaron que los tiroteos "no fueron un acto aleatorio" y dijeron que no había ninguna amenaza continua para el público.

Ese mismo día, sin embargo, la policía dijo que la persona de interés, que tenía una relación con Huey, fue reportada por la familia el martes como una "persona desaparecida y peligrosa" en Streamwood, lo que llevó a la publicación de un boletín estatal de la policía de Romeoville.

El miércoles por la mañana, una alerta de un lector de matrículas digital señaló que se detectó un vehículo sospechoso relacionado con la pareja en Catoosa, Oklahoma, dijo la policía. Las autoridades intentaron detener el vehículo y el conductor "inmediatamente intentó eludir a los oficiales, lo que provocó un accidente automovilístico", dijo Burne durante una conferencia de prensa el miércoles por la tarde.

El vehículo finalmente se incendió y los oficiales en el lugar informaron haber escuchado ruidos, se cree que eran dos disparos, antes de descubrir a Huey muerto en el asiento del conductor y a la mujer gravemente herida en el asiento del pasajero, dijo Burne. Ambos presentaban heridas de bala.

"Esta todavía es una investigación activa y en evolución y esta parte del incidente aún se está desarrollando", dijo Burne.

Burne no especificó la relación entre Huey y la familia, pero dijo que la evidencia "nos ha mostrado un nexo entre nuestro sospechoso y las víctimas, así como un posible motivo". Sin embargo, se negó a comentar sobre el posible motivo.