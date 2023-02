Perfil: Ja’Mal Green aspira a alcalde a sus 27 años

A sus 27 años, Ja’Mal Green aspira a convertirse en el próximo alcalde de Chicago.

“Hay muchos problemas que vi en la comunidad y algo que no vi fueron a políticos para hablar sobre las soluciones y cómo iban a traer cambios a nuestros vecindarios”, dijo Ja‘Mal Green en una entrevista con Telemundo Chicago.

El candidato asegura que ha perdido a varios de sus amigos por la violencia en las calles.

“Nuestro enfoque principal será enfocarnos en lo que es realmente funciona y lo que no funciona. No se trata de incrementar el presupuesto de la policía y enviar policías a los vecindarios. Lo que funciona es invertir en los jóvenes, que trabajen. Invertir en las comunidades y crear vivienda. Que las escuelas públicas de Chicago tengan una educación de calidad”, señaló.

Green es el fundador de varias organizaciones incluyendo The Small Business Repair Program que ayudó a negocios de comunidades negras que se vieron afectados por los saqueos. Y también creó la organización My Turn To Own. Por medio de estas oportunidades, indicó que adquirió conocimientos en finanzas pero no cuanta con experiencia en el gobierno.

“Si nos fijamos en los que tienen experiencia en el gobierno, no son buenos en su trabajo, y por eso estamos donde estamos en estos momentos”, señaló.

El aspirante a alcalde, se dio a conocer por medio del movimiento Black Lives Matter y en las manifestaciones por la muerte de Laquan Mcdonald a manos de un oficial en el 2016 donde hubo tensión y enfrentamientos con la policía. inclusive hasta llegó a ser arrestado en varias protestas. Le preguntamos cómo trabajaría con agentes de la policía de Chicago luego de que ha participado en múltiples manifestaciones en su contra.

“Me parece que la policía entiende que hace varios años yo era un organizador comunitario y qué es lo que haces, tú activas y brindas concientización y eran unos momentos de tensión entre la comunidad y la policía porque llegaban agentes a manifestaciones”, indicó.

Y aseguró que realizaría cambios en el liderazgo de la agencia policial.

En cuanto a temas de inmigración dijo:

“Este es un problema serio. Se tiene que dejar de utilizar a los humanos como si fueran un tipo de herramienta o juego. Tenemos que asegurarnos de que en nuestra ciudad se trate a las personas de la forma que merece y proveerles los recursos que merecen”, dijo.

De acuerdo con la reciente encuesta independiente encargada por Telemundo Chicago, NBC5, Chicago Sun-Times y WBEZ , Green solo contaría con el 2% de los votos aunque el 18% de los 625 encuestados dijeron estar indecisos.

“Desearía que las encuestas realmente fueran prohibidas durante el tiempo de elecciones porque no cuentan la historia y si hubiésemos visto una encuesta hace cuatro años Lori Lightfoot no hubiese sido la alcaldesa y en teoría se basan en una pequeña muestra de votantes”, puntualizó.