Pastor abre su casa en Humboldt Park para albergar a migrantes

Un pastor en Chicago ha abierto las puertas de su hogar en Humboldt Park para darle refugio a familias migrantes que necesitan un lugar donde quedarse.

A sus 70 años, el pastor Tomás Sanabria transformó su dúplex de cuatro pisos en un refugio temporal para migrantes que llegan a Chicago.

“El objetivo es ayudar, de bendecir al mundo, seguir los pasos de Jesucrito, no yo solo, sino los que asisten a la iglesia de Jesucrito.”, dijo Sanabria en la iglesia evangélica en Albany Park.

El pastor Sanabria, quien encabeza la Iglesia Evangélica del Pacto, en Albany Park desde hace 11 años, dice compró su casa en 1989 en Humboldt Park.

A lo largo de los años, el espacio se ha utilizado para diversos programas de ministerio y alcance comunitario, y ahora sirve como refugio para familias migrantes.

“Ellos entran, no pagan depósito, no tienen dinero, les proveemos ropa. Ellos quieren salir adelante”, dijo.

Entre los residentes se encuentra una madre venezolana con dos hijos, quien ha estado viviendo en la casa desde enero.

Aunque ella y su familia tienen su propia habitación, comparten áreas comunes como la cocina, el baño y una sala con otros 12 migrantes.

“Si Dios nos ha dado una casa donde puedo vivir, me dio a mí un edificio, que voy hacer con un edificio, ¿ganar dinero? Soy nacido y criado aquí, si yo ayudé a mi mama y a otros por qué no hacerlo con otros mientras me da la fuerza”, dijo el pastor.

Mientras la ciudad de Chicago lleva un registro de la cantidad de migrantes que se alojan en refugios y estaciones de policía, un portavoz afirmó que actualmente no están monitoreando la cantidad de nuevos llegados que se quedan en residencias privadas.

“La Biblia nos habla de cuando yo fui forastero, cuando tuve hambre, me diste de comer”, resumió el pastor.