¿Sin gafas para ver el eclipse solar? Te decimos cómo crear un proyector estenopeico

Si aún no tienes un par de lentes aprobados para ver el eclipse solar, es posible que ya no tengas suerte de conseguir alguno. Sin embargo, no te desanimes, porque aquí te explicamos cómo puedes ver este fenómeno de forma segura creando un proyector con artículos que probablemente ya tengas en tu cassa.

Así es cómo hacerlo.

Cómo crear un visor o proyector estenopeico

Un visor estenopeico proyectaría una imagen a través de un pequeño agujero en un objeto, sobre una superficie, lo que le permitiría observar la luz de forma segura, según el Planetario Adler. Luego podrías proyectar la luz en una pared, el suelo o una superficie en el interior de tu proyector estenopeico.

El meteorólogo de NBC 5 Storm Team, Brant Miller, y la meteoróloga de Telemundo Chicago, Maricela Vázquez, detallaron el proceso paso a paso para hacer una caja para ver el eclipse el viernes por la noche durante la cobertura especial del eclipse.

¿Qué artículos necesitas?

Caja de cartón grande

Un pedazo de papel

Cinta adhesiva

Papel de aluminio

Un par de tijeras

Alfiler

Instrucciones paso a paso

Paso 1: Toma una caja de cartón grande. Si bien es posible que hayas oído hablar de personas que usan cajas de cereales, según Miller, querrás algo con una distancia focal más larga.

Paso 2: Toma una hoja de papel blanca y pégala con cinta adhesiva en un lado del interior de la caja.

Paso 3: En el lado opuesto de donde pusiste el papel blanco, haz un agujero cortando el cartón en forma de un cuadrado pequeño con el par de tijeras.

Paso 4: Toma un trozo de papel de aluminio y pégalo con cinta adhesiva sobre el orificio, asegurándose de que quede completamente cubierto.

Paso 5: Con un alfiler, haz un pequeño agujero en el centro del papel de aluminio.

