Pareja del Medio Oeste relata la angustia de quedarse varada en Florida antes de la llegada de Milton

A horas del impacto del huracán Milton, llegan a Chicago los últimos vuelos provenientes de la zona de emergencia.

En el aeropuerto de O’hare se pueden conocer estas historias, ya que allí han estado llegando los últimos vuelos luego del cierre del aeropuerto de Tampa, en Florida y otros cercanos.

Muchos viajeros respiran con alivio al tocar suelo de illinois, no es el caso de Rosie y su novio Joshua quienes pensaban pasar unos días de ensueño.

“Mi cumpleaños fue el 5 de octubre entonces mi esposo quiso sorprenderme con un viaje y vaya si nos sorprendimos”, dijo Rosie Granger.

Es que tras días de mucho disfrute, fotos para el recuerdo y un festejo especial, nadie esperaba que quedarían varados en Kissimmee, a unas millas de Orlando. Horas antes de volver a Michigan, les cancelaron el vuelo.

“Pues recibimos el mensaje de texto y entramos en modo pánico, pues teníamos que regresar el carro, teníamos que irnos del Airbnb, no estábamos preparados con víveres, con nada. Teníamos únicamente nuestro equipaje ya listo, pasaporte listo y bueno vámonos”, dijo Granger.

El pánico no era menor. Ya habían entregado el alojamiento, no tenían lugar donde quedarse y la tormenta se acercaba.

Rosie asegura que su fe en Dios fue fundamental y por alguna razón, que todavía no comprende, el mismo dueño les ofreció otra casa para quedarse sin costo.

“Empecé a llorar porque dije estábamos en la calle, no sabíamos qué íbamos a hacer. Tenemos nuestras cosas y no vamos a pasar el huracán en un carro”, dijo.

Al momento de comprar víveres se dieron cuenta que era muy difícil conseguirlos, pues había escasez en las tiendas.

“Era lunes y ya no había agua, no había jamón, queso atún, no había todas esas cosas que uno piensa en comprar, las sopas instantáneas no había”, relató.

En cuanto al agua, se abastecen del filtro de la heladera que proveerá hasta que se corte la electricidad. Saben que lo peor todavía no ha pasado.

“Viene en camino un huracán categoría 4. Todo puede cambiar, estamos preparándonos para lo peor, esperando lo mejor”, dijo.

Mientras Rosie y Josh se preparan, otros logaron llegar a Chicago.

Autoridades aeroportuarias informaron que permanecen cerrados los aeropuertos de Tampa, Sarasota, Orlando, Fort Myers, Palm Beach, Fort Lauderdale, Miami y Key West, entre otros.

Las mismas autoridades agregaron que la fecha de apertura dependerá de la evolución del huracán Milton.