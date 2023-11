Ordenanza de calefacción de Chicago: Conoce tus derechos

A medida que bajan las temperaturas en la Ciudad de los Vientos, el Departamento de Edificios hace cumplir los Requisitos Mínimos de Chicago para Edificios Existentes, que incluye la Ordenanza sobre Calefacción de Chicago (Sección 14X-8-803 del Código Municipal). Cabe mencionar que esta ordenanza aplica tanto a hogares como a espacios de trabajo.

Viviendas (edificios residenciales)

La Ordenanza sobre Calefacción exige que, durante los meses designados de clima frío, los propietarios suministren calefacción a los apartamentos donde los ocupantes no tengan un equipo de calefacción individual. Esta ordenanza también exige que los propietarios mantengan en buenas condiciones los equipos de calefacción individuales dentro de las casas o apartamentos individuales. Es posible que los inquilinos con equipo de calefacción individual deban responsabilizarse de las facturas.

Lugares y espacios de trabajo

La Ordenanza sobre Calefacción también exige que, durante los meses designados de clima frío, los propietarios de edificios proporcionen calefacción a los espacios de trabajo interiores. Hay excepciones para espacios de trabajo donde las temperaturas frías son necesarias para el tipo de trabajo que se realiza, como un almacén frigorífico, por ejemplo.

Penalidades por incumplimiento

Los propietarios de edificios podrían enfrentan multas de $500 a $1,000 por día, por infracción, si no suministran la calefacción adecuada o no funcionan los equipos de calefacción. El motivo de la falta de calefacción no importa: los propietarios de los edificios deben cumplir la ley y se debe proporcionar calefacción, según reiteró la ciudad de Chicago.

Dónde reportar violaciones a la ordenanza

Si usted es residente o trabaja en la ciudad de Chicago y su arrendador o empleador no le proporciona calefacción adecuada o no le proporciona ninguna calefacción, puede presentar una queja llamando al 3‑1‑1 . El Departamento de Edificios inspeccionará y tomará medidas contra los propietarios y empleadores que infrinjan la ley, según la ciudad de Chicago.

Sin embargo, para informar un peligro inmediato para usted o para otros, llame siempre al 9‑1‑1.

Para más información sobre derechos como inquilino en Chicago, haz clic aquí.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo se requiere calor en los edificios?

La Ordenanza sobre Calefacción se aplica desde el 15 de septiembre hasta el 1 de junio. Este período a menudo se denomina “temporada de calor”.

Cabe señalar que la ordenanza no impide que un edificio desconecte el equipo de calefacción u opere el equipo de enfriamiento (aire acondicionado) durante la temporada de calor, siempre y cuando se mantengan las temperaturas interiores mínimas requeridas.

¿Dónde se requiere calor?

La Ordenanza sobre Caleffación exige que dentro de las casas, apartamentos, habitaciones de hotel y espacios de trabajo interiores, se proporcione calor en todos los espacios habitables, y baños.

Los “espacios habitables” se definen como áreas de un edificio destinadas a la recreación, trabajo, dormir, comer o cocinar. Los baños y los aseos no se consideran espacios habitables, pero la Ordenanza sobre el calor exige específicamente calor en este tipo de espacio. Los armarios, pasillos, áreas de almacenamiento y cuartos de servicio no se consideran espacios habitables y la Ordenanza sobre Calefacción no establece una temperatura mínima para estas áreas.

También existen excepciones limitadas para los espacios de trabajo que deben mantenerse fríos según el tipo de trabajo que se realiza allí.

¿A cuánto dee estar la temperatura interior?

Los requisitos de calefacción varían según el tipo de edificio y sistema de calefacción:

Para edificios residenciales con equipo de calefacción central (compartido) y sin refrigeración central (aire acondicionado), se requiere que la temperatura interior sea de al menos 68 °F de 8:30 a.m. a 10:30 p.m. y al menos 66°F de 10:30 a. m. a 10:30 p.m. a 8:30 a.m. durante toda la temporada de calefacción.

Para edificios residenciales con calefacción y refrigeración central proporcionada por un solo sistema (a veces llamados edificios de “dos tuberías”), se requiere que la temperatura interior sea de al menos 68 °F de 8:30 a.m. a 10:30 p.m. y al menos 66 °F de 10:30 p.m. a 8:30 a.m. durante la mayor parte de la temporada de calor.

Reconociendo que lleva tiempo hacer la transición de este tipo de sistema del modo de calefacción al modo de refrigeración, existen reglas especiales que se aplican a este tipo de edificio durante el primer y último mes de la temporada de calor. Desde el 15 de septiembre hasta la primera fecha en la que la temperatura exterior nocturna caiga por debajo de los 45°F o el 15 de octubre (lo que ocurra primero), se requiere que la temperatura interior sea de al menos 64°F en todo momento. De manera similar, desde el primer día de mayo, cuando la temperatura exterior supera los 75°F, hasta el final de la temporada de calor, se requiere que la temperatura interior sea de al menos 64°F a todas horas.

Para edificios residenciales con equipo de calefacción individual en cada unidad, el equipo debe ser capaz de mantener una temperatura interior de 68°F bajo las condiciones climáticas invernales esperadas para Chicago. Es responsabilidad del propietario del edificio mantener el equipo de calefacción en buen estado de funcionamiento, así como mantener las ventanas, puertas y paredes para mantener el calor. Es posible que se le solicite al ocupante (inquilino) que pague las facturas asociadas de gas o electricidad a operar el equipo de calefacción.

Para los espacios de trabajo, se requiere que la temperatura interior sea de 68°F cuando el espacio esté ocupado. Esto no se aplica a espacios de trabajo donde las temperaturas frías son necesarias para el tipo de trabajo que se realiza, como un almacén frigorífico.

¿Cómo proporcionar calor?

La ordenanza especifica las fuentes de calor que NO se pueden utilizar para cumplir con los requisitos mínimos de calefacción. Estos son: aparatos de cocina, equipos de calentamiento de agua para uso doméstico y calentadores portátiles.

Dicho esto, para cumplir con la ordenanza, se puede utilizar cualquier tipo de sistema de calefacción permanente reconocido por el Código Mecánico de Chicago, como radiadores de vapor o agua caliente, otros sistemas de calefacción hidrónicos (a base de agua), hornos de aire caliente, bombas de calor, etc. Las chimeneas NO se pueden utilizar para cumplir con los requisitos de la Ordenanza sobre calefacción.

En todos los casos, es responsabilidad del propietario del edificio (propietario) mantener el equipo de calefacción en buen estado de funcionamiento.

¿Se permiten calentadores portátiles?

Los calentadores portátiles NO se pueden utilizar para cumplir con los requisitos de temperatura mínima de la Ordenanza sobre Calefacción. Cuando se utilizan calentadores eléctricos portátiles para proporcionar calor suplementario, deben cumplir con los siguientes requisitos de seguridad:

Mantenerse al menos a 3 pies de distancia de cualquier cosa que pueda quemarse, como ropa de cama, libros y papeles, ropa y cortinas.

Colocarse sobre una superficie de piso sólida y plana ( NO sobre muebles).

sobre muebles). NO debe utilizarse cerca de materiales inflamables, como pintura, productos de limpieza, aceites o gasolina.

debe utilizarse cerca de materiales inflamables, como pintura, productos de limpieza, aceites o gasolina. Tiene una función de apagado automático, de modo que si se vuelca, se apaga

Estar conectado directamente a un tomacorriente de pared (nunca a un cable de extensión o regleta)

Estar etiquetado como probado por un laboratorio de pruebas de seguridad de productos de consumo reconocido, como CSA, ETL/Intertek o UL.

Los calentadores portátiles deben apagarse cuando no haya nadie en la habitación. Se recomienda desenchufar los calentadores portátiles cuando no estén en uso. Los calentadores portátiles no deben usarse en las habitaciones de los niños. No utilice un calentador portátil si el cable está deshilachado o dañado.

Antes de usar un calentador portátil, pruebe los detectores de humo en el área para asegurarse de que estén funcionando correctamente. Los detectores de humo que no funcionen correctamente o que tengan más de 10 años deben ser reemplazadas.

¿Cómo se miden las temperaturas interiores?

Para determinar el cumplimiento de la Ordenanza sobre Calefacción, la temperatura interior se mide a 3 pies sobre el piso y al menos a 3 pies de distancia de cualquier pared exterior. La temperatura se mide con todas las ventanas y puertas exteriores cerradas. Los aparatos de cocina y los calentadores portátiles no se pueden utilizar para proporcionar el calor requerido, por lo que el cumplimiento de la ordenanza se determina con estos dispositivos apagados.

¿Qué pasa si el equipo de calefacción se daña de repente?

Los propietarios de edificios deben inspeccionar periódicamente los equipos de calefacción a finales del verano y realizar el mantenimiento recomendado por el fabricante del equipo para reducir la posibilidad de fallas repentinas.

Si el equipo de calefacción falla cuando se necesita calor, se produce una violación inmediata de la Ordenanza sobre Calefacción. Los inquilinos sin calefacción pueden tener derecho a retener el alquiler según la Ordenanza sobre inquilinos y propietarios residenciales (RLTO). La falta de calor también pone en riesgo de congelación los sistemas del edificio (especialmente las tuberías). En consecuencia, los propietarios de edificios deben tomarse muy en serio las averías de los equipos de calefacción.

Si es inquilino: notifique a su arrendador inmediatamente si el equipo de calefacción no funciona correctamente o no funciona en absoluto. Es de interés tanto para usted como para el de ellos que el calor se restablezca rápidamente.

Si es propietario: comuníquese clara y frecuentemente con sus inquilinos sobre lo que está haciendo para restaurar la calefacción. Es posible que desee proporcionar calentadores eléctricos portátiles y un crédito de alquiler (para el uso de electricidad) y/o alojamiento alternativo. El juez o el funcionario de audiencias pueden considerar la comunicación con los inquilinos y las medidas que tomó para mitigar los daños hasta que se reparó el equipo de calefacción al determinar el monto de la multa si lo citan por violar la Ordenanza sobre Calefacción.