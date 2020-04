Opinión de los expertos sobre el uso de mascarillas

El cambio de orientación ha llevado a nuevas preguntas sobre el tema, ya que los científicos dicen que más evidencia indica que el virus podría ser transmitido por personas asintomáticas.

Los funcionarios de Illinois dicen que están revisando si planean emitir o no una nueva guía sobre los revestimientos faciales para todos los residentes.

"No desanimaría a las personas a usar máscaras", dijo el miércoles el gobernador de Illinois J.B. Pritzker. "De hecho, creo que hay algunas pruebas que demuestran que pueden ser efectivas. Estamos constantemente mirando cosas como si debes usar máscaras, si los guantes son efectivos, con qué frecuencia debes limpiar las superficies de tu propia casa … "

Tanto Pritzker como el Director del Departamento de Salud Pública de Illinois, Dr. Ngozi Ezike, señalaron que no abogarían contra los residentes que usan máscaras "pero esto no reemplaza el quedarse en casa".

"Ni una sola práctica lo hará", dijo Ezike. "Necesitamos el paquete completo de todas estas prácticas. Todo será aditivo, acumulativo para disminuir la propagación y aplanar la curva".

Pritzker dijo que el estado está buscando en gran medida a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para obtener orientación sobre el asunto.

La información sobre cómo se propagan las infecciones por coronavirus y las recomendaciones para prevenirlas han cambiado desde la introducción del virus en los EE. UU. En los primeros meses de la pandemia, los funcionarios de salud basaron su respuesta en la creencia de que la mayor parte de la propagación provino de personas que estaban estornudando o tosiendo gotas que contenían el virus.

El gobierno federal emitió recientemente una nueva guía de advertencia de que cualquier persona expuesta a la enfermedad puede ser considerada portadora.

El director de los CDC, Dr. Robert Redfield, dijo que la agencia está revisando su orientación, investigando investigaciones en Singapur, China y otros lugares para determinar si se requiere una recomendación universal de mascarilla o cubrebocas.

Los CDC también actualizaron su orientación en las últimas semanas, diciendo que los hospitales que tienen pocas N95 o máscaras quirúrgicas deberían considerar formas de reutilizarlos o usarlos durante un turno completo. Y si estas se agotan, las bufandas o los pañuelos podrían usarse "como último recurso", aunque algunos funcionarios de salud advirtieron que las máscaras de tela podrían no funcionar.

En general, los funcionarios de salud dicen que las máscaras tienen menos que ver con proteger a la persona que las usa y más con evitar que alguien propague el virus.

"Cuando decimos que cubra su tos, el punto de cubrir su tos es que no está dejando que esas gotas pasen a la persona frente a usted", dijo Ezike. "Esencialmente, similar al consejo de usar un cubrebocas".

En Chicago y en todo el estado, los funcionarios de salud ya recomiendan que todos los trabajadores de la salud que atienden a poblaciones vulnerables en centros de atención a largo plazo "usen máscaras en todo momento", dijo el miércoles la comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, Allison Arwady.

Aún así, los funcionarios advirtieron que usar una máscara no hace que sea seguro salir de su hogar.

"No quiero que la gente piense que la máscara los hace invencibles porque no lo hace", dijo la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot. "Si bien la guía puede actualizarse, y sin duda informaremos al público si esa es la dirección en la que van las cosas … no quiero que se engañe a la gente".

Hasta el momento, Illinois ha reportado casi 7,000 casos confirmados en todo el estado con más de 140 muertes, cifras que los expertos en salud dicen que seguramente aumentarán.