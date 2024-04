Oficina del Alguacil del Condado de Lake lamenta la pérdida del K-9 Dax recientemente retirado

K-9 Dax, un veterano de la Oficina del Alguacil del condado de Lake que recientemente se retiró del servicio activo debido a una lesión, murió el viernes por la mañana, según los funcionarios.

Comenzando su carrera en la primavera de 2015, K-9 Dax asistió a una ceremonia de retiro el miércoles cuando los oficiales y miembros de la comunidad celebraron el servicio de larga data de Dax en el área.

Según los funcionarios, K-9 Dax ayudó a localizar a más de 400 personas desaparecidas en peligro o delincuentes que huían, al mismo tiempo que ayudó en la detección de cientos de kilogramos de drogas ilegales y la incautación de dinero en efectivo y armas de fuego ilegales.

Dax, miembro de la Asociación Canina de la Policía de Estados Unidos, compitió en varios ensayos regionales y nacionales, recibiendo grandes elogios por rastreo, búsqueda de artículos y narcóticos, entre otros campos.

Tampoco es ajeno a la cámara, Dax apareció en varios programas de televisión transmitidos a nivel nacional, incluidos "Today with Hoda and Jenna" de NBC, "America's Top Dog" de A&E y "Home and Family" de Hallmark.

Dax también ha recibido más de una docena de premios a lo largo de su histórica carrera, incluido el premio "K-9 del año" de la Fundación K9s of Valor de 2018 y la Medalla de Honor de las Fuerzas Policiales de Illinois de 2023.

El 3 de marzo, Dax sufrió una lesión que obligaría a retirarse mientras ayudaba en la detención de un sospechoso que huía.

Dax se lastimó el cuello y la columna en el incidente, provocando una parálisis temporal en sus cuartos traseros, dijo la policía.

Más tarde, a Dax le diagnosticaron una enfermedad del disco intervertebral (IVDD) cervical y toracolumbar y una IVDD lumbosacra exasperada durante el incidente. Desde entonces, Dax ha recuperado la capacidad de caminar gracias a una fisioterapia intensiva.

Los veterinarios de Dax determinaron que no podría regresar al servicio activo por su bienestar físico.

“No hay manera de cuantificar o expresar adecuadamente lo que el servicio de Dax ha significado para la Oficina del Alguacil del Condado de Lake, la comunidad del Condado de Lake, sus partidarios en todo el país y especialmente para mí. Pero no puedo dejar de afirmar que su servicio ha sido ejemplar y, lo más importante, ha salvado innumerables vidas, incluida la mía. Estoy orgulloso de haber sido su manejador y mejor amigo durante los últimos nueve años", dijo el diputado John Forlenza, socio de K-9 Dax, antes del retiro de Dax.

“K-9 Dax siempre ocupará un lugar especial en nuestros corazones y estamos increíblemente tristes por su fallecimiento. K-9 Dax será recordado por las vidas que salvó, los delincuentes violentos que detuvo y las drogas que evitó que se distribuyeran en nuestra comunidad. Por favor, mantengan a la familia Forlenza en sus pensamientos y oraciones", dijo el alguacil John D. Idleburg.

Según la Oficina del Alguacil del condado de Lake, la salud de Dax había empeorado en los últimos 10 días y sufría mucho dolor.

El diputado Forlenza, su socio de toda la vida, llevó a Dax a su lugar favorito el viernes por la mañana, la playa, antes de que lo sacrificaran.