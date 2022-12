Nuevos aumentos de impuestos a la propiedad golpean más a los hispanos en Chicago, según análisis

La mayoría de los propietarios del condado Cook verán un aumento en la factura de impuestos este año, pero los propietarios de los barrios latinos gentrificados ​​de Chicago verán algunos de los mayores incrementos.

Algunos verán facturas de impuestos tres veces mayores.

La tesorera del condado, Maria Pappas, publicó un análisis de los nuevos proyectos de ley de impuestos el jueves por la mañana. Ella dijo que las alzas eran “demasiado onerosas para la clase media trabajadora” y señaló varias razones detrás de ellas: Distritos de financiación de incrementos de impuestos, aumento de las evaluaciones de propiedad y una nueva ley estatal que permite a los gobiernos locales recuperar las pérdidas de los impuestos a la propiedad reevaluados.

Pappas llamó a esa ley, conocida como disposición de recuperación, un “aumento automático de impuestos” sin “supervisión alguna”. Esa disposición por sí sola agregó $131 millones a la factura de impuestos del condado y representó una quinta parte del aumento.

“La ley de recuperación será una bendición permanente para los distritos fiscales y una carga anual para los contribuyentes”, encontró el análisis de Pappas.

La gentrificación estuvo detrás de los mayores aumentos de impuestos que afectaron principalmente a los vecindarios de minorías o latinos, dijo Pappas.

En el Lower West Side, los dueños de propiedades vieron que su factura de impuestos promedio se duplicó con creces, de $2,275 a $7,239, según el análisis.

En Avondale, otro vecindario predominantemente hispano, la factura de impuestos promedio aumentó un 27%.

Esos aumentos podrían sacar a muchas personas de sus hogares.

“El sistema está roto”, expresó el concejal Byron Sigcho-López, cuyo distrito 25 que representa cubre gran parte del Lower West Side y vio las mayores alzas. Pidió reformas al sistema de impuestos a la propiedad y culpó a los políticos corruptos que se aprovecharon de la Junta de Revisión del condado Cook para dar a sus amigos exenciones de impuestos mientras les pasaban la holgura a los propietarios de viviendas.

“Esto es simplemente poco ético”, comentó. Los aumentos de impuestos promedios en el análisis no representan a los más afectados, dijo. Él habló con un propietario quien vio triplicarse su factura de impuestos este año. Pidió un sistema de impuestos a la propiedad que considere la capacidad de pago.

Mientras tanto, varios vecindarios vieron disminuciones promedios en las facturas de impuestos a la propiedad. En West Garfield Park, los impuestos a los propietarios de viviendas cayeron casi un 45%.

El análisis, que la oficina de Pappas realiza anualmente, examinó los 1.8 millones de facturas de impuestos publicadas en línea en noviembre. Las facturas en papel comienzan a llegar a los buzones el jueves.

La factura de impuestos promedio para los propietarios de viviendas aumentó este año en un 8%.

El análisis encontró que los impuestos a la propiedad aumentaron $614 millones, un aumento del 3.8%, para un total de $ 16.7 mil millones. El dinero paga escuelas, seguridad pública, atención médica, parques, bibliotecas y otros servicios gubernamentales. Las facturas de impuestos han aumentado cada año en el condado Cook durante 22 años.

Los propietarios de viviendas están recogiendo la mayor parte de ese aumento: alrededor de $330 millones, o el 53.6%. Eso se debe a las retasaciones de propiedades comerciales que vieron bajar sus valores. Los propietarios de viviendas tuvieron que tomar el relevo.

El análisis de Pappas apunta a otras razones por las que las facturas de impuestos aumentaron tanto este año.

El Ayuntamiento de Chicago aumentó su carga fiscal en $94 millones y las Escuelas Públicas de Chicago aumentaron su tasa en $114 millones, dijo su oficina.

Pappas indicó que la mayoría del dinero de los impuestos a la propiedad se destina a financiar escuelas. Para evitar que los propietarios de viviendas se vean afectados por el precio, dijo que los residentes del condado deben considerar financiar las escuelas de otras maneras.

“Necesitan encontrar otra forma de financiar las escuelas además de los impuestos a la propiedad”, comentó Pappas. Si esto continúa, la gente comenzará a irse”, dijo.

Y aunque la oficina del tasador redujo el valor de las viviendas el año pasado entre un 8% y un 12%, los precios inmobiliarios también aumentaron, lo que aumentó los impuestos generales, encontró el análisis de Pappas.

“Esto es trágico y puede tener terribles consecuencias para la comunidad”, expresó la concejal Rossana Rodríguez-Sánchez, cuyo distrito 33 cubre partes de Avondale que vieron un aumento en la factura de impuestos promedio de $6,060 a $7,398.

“Ya hemos visto un desplazamiento de latinos a los suburbios porque ya no pueden permitirse vivir aquí. Muchos viven con ingresos fijos. No pueden permitirse un aumento del impuesto a la propiedad”, dijo. “Es increíblemente decepcionante que las personas que toman estas decisiones no estén considerando las consecuencias que estas acciones tienen en las comunidades vulnerables”, dijo.

Los aumentos en la tasación de propiedades el año pasado dieron a los distritos TIF un impulso adicional de $141 millones, lo que impulsó el desarrollo en esos distritos. Pero poco de ese dinero de los impuestos alivió la carga general de los propietarios, encontró el análisis de Pappas.

Los impuestos también aumentaron en los suburbios del condado Cook. En los suburbios del norte y noroeste, los impuestos aumentaron $94 millones, y la mayoría de los propietarios de viviendas y propiedades comerciales enfrentaron facturas más altas. En los suburbios del sur y suroeste, los impuestos crecieron en una cantidad menor: $35 millones.

