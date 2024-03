Nueve cosas para hacer en Chicago este fin de semana festivo

Están sucediendo muchas cosas en el área de Chicago durante el fin de semana de Pascua, la conclusión de las vacaciones de primavera para algunos y el comienzo de las vacaciones para otros. Aquí hay nueve cosas que debe considerar para su lista, en Chicago, los suburbios e Indiana.

Spring Egg-Stravaganza del Zoológico de Lincoln Park

QUÉ: Durante Spring Egg-Stravaganza, los niños pueden disfrutar de múltiples zonas de búsqueda de huevos con diferentes terrenos, además de fotografías con el Conejito de Pascua (evento con entrada).

DÓNDE: Zoológico Lincoln Park, 2400 N. Cannon Drive, Chicago, IL

CUÁNDO: Sábado 30 de marzo, de 8 a.m. a 12 p.m.

El abuelo de todas las búsquedas de huevos de Pascua: Fair Oaks Farm

QUÉ: Easter en la Farmhouse incluye un brunch y una búsqueda de más de 4500 huevos dividida en tres sesiones.

DÓNDE: Fair Oaks Farm, 856 N 600 E, Fair Oaks, Indiana

CUÁNDO: Domingo 31 de marzo

Excelentes críticas: 'A Streetcar Named Desire' en el Paramount Theatre Aurora

QUÉ: El drama de Tennessee Williams de 1947 "A Streetcar Named Desire", una de las obras más aclamadas por la crítica del siglo XX.

DÓNDE: Paramount’s Copley Theatre, 8 E. Galena Blvd., Aurora IL

CUÁNDO: Hasta el 21 de abril

‘Carol Doda Topless en el Cóndor’ abre con show burlesco en vivo

QUÉ: "Carol Doda Topless at The Condor", la increíble historia real de la legendaria bailarina en topless durante la revolución sexual de los años 1960, cierra el Mes de la Historia de la Mujer con un pre-show en vivo, "Doda-esque Burlesque".

DÓNDE: Landmark Century Centre, 2828 N. Clark St, Chicago

CUÁNDO: Viernes 29 y sábado 30 de marzo

El Festival de Sor Juana: Una velada de mariachi en honor a las mujeres

QUÉ: Celebre la rica herencia cultural de la música de mariachi con Mariachi Sirenas, el primer grupo de mariachi exclusivamente femenino de Chicago.

DÓNDE: Museo Nacional de Arte Mexicano, 1852 W. 19th St., Chicago

CUÁNDO: Sábado 30 de marzo por la noche

Rockea con Peter Frampton

QUÉ: El legendario cantante y guitarrista de rock Peter Frampton trae su gira "Never Ever Say Never Tour" a la ciudad.

DÓNDE: Genesee Theatre, 203 N. Genesee St., Waukegan

CUÁNDO: Sábado 30 de marzo

Herbie Hancock vuelve a casa

QUÉ: Herbie Hancock, nativo de Chicago, regresa a casa como parte de la serie Symphony Center Jazz.

DÓNDE: Symphony Center, 220 S. Michigan Ave., Chicago

CUÁNDO: Sábado 30 de marzo

Los hijos de Bob Marley mantienen viva la música de papá

QUÉ: Damian + Stephen Marley traen su Traffic Jam Tour a Chicago.

DÓNDE: Salón Byline Bank Aragón, 1106 W. Lawrence Ave., Chicago

CUÁNDO: Sábado 30 de marzo

Bad Bunny: Gira Most Wanted

QUÉ: Conocido como el "Rey del Trap Latino", Bad Bunny trae tres shows de su gira Most Wanted a Chicago.

DÓNDE: United Center, 1901 W. Madison, Chicago

CUÁNDO: Del jueves 28 de marzo al sábado 30 de marzo