Nueva variante de COVID XEC explicada: síntomas, propagación y qué saber

Una nueva variante de COVID conocida como "variante XEC" está generando preguntas y captando la atención de los investigadores de cara a la temporada de otoño e invierno.

La variante se ha estado extendiendo en gran medida en el extranjero y países como Dinamarca, Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos han experimentado los mayores picos, pero la variante también parece haber comenzado a aumentar en los EE. UU., según los investigadores.

Entonces, ¿qué deberías saber al respecto?

Aquí hay una explicación:

Según Eric Topol, director del Instituto Traslacional de Investigación Scripps en California, la variante XEC "parece ser la próxima en tener piernas".

