Nueva clasificación revela las mejores preparatorias en Estados Unidos; varias escuelas de Illinois aparecen en la lista

U.S. News and World Report publicó su ranking o clasificación de otoño de las mejores preparatoria en Estados Unidos, y aunque varias escuelas de Illinois lograron estar en la lista, hubo algunos cambios importantes.

Según el ranking, cinco preparatorias en Chicago fueron nombradas entre las 100 mejores de Estados Unidos.

La que encabezó la lista fue Payton College Preparatory High School, que ocupó el puesto número 10 en la lista, un descenso desde el quinto puesto que la escuela ocupó a principios de este año.

El reporte, que fue publicado este lunes y nombró las mejores preparatoria para el año escolar 2023-24, clasificó a las preparatorias públicas utilizando un conjunto de seis "indicadores", que incluyen preparación universitaria, amplitud del plan de estudios universitario, desempeño en evaluaciones estatales, desempeño de estudiantes desfavorecidos y tasas de graduación.

Sin embargo, el ranking de este año fue ajustado debido a las discrepancias de datos causadas por la pandemia de COVID-19. Clasificó a casi 18,000 preparatoria públicas de entre las casi 24,000 revisadas.

Las cinco mejores escuelas de Illinois en el ranking nacional fueron las mismas que aparecieron en una lista anterior publicada a principios de este año, pero hubo cambios.

Northside College Preparatory ocupó el puesto número 37 en lugar del 31; Jones College Prep ocupó el puesto número 60 en lugar del 51; Young Magnet High School subió al puesto número 63 desde el 67; y Lane Technical High School ascendió al puesto número 70, desde el 84.

Fuera de Chicago, las preparatorias públicas mejor clasificadas fueron Adlai E. Stevenson High School en Lincolnshire; Vernon Hills High School, Proviso Math and Science Academy en Forest Park; y Lake Forest High School, todas ocuparon puestos por encima del 200 en la lista.

En cuanto a la escuela mejor clasificada en Estados Unidos, el codiciado título que anteriormente ostentaba Thomas Jefferson High School for Science and Technology en Alexandria, Virginia, ahora lo tiene Early College at Guilford en Greensboro, Carolina del Norte.

Otra ubicación del Medio Oeste logró estar entre las tres primeras, sin embargo, Signature School en Evansville, Indiana, ocupó el segundo puesto en general.

Puedes ver el ranking completo aquí.